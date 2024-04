Projekt vodno-komunalne infrastrukture: U Rijeci novi radovi i regulacija prometa

U sklopu projekta poboljšanja vodno- komunalne infrastrukture u riječkoj aglomeraciji u petak je počela I. faza radova na izgradnji transportnih kanalizacijskih kolektora i rekonstrukciji vodovoda od raskrižja Zametske i Zvonimirove ulice do skretanja za trgovački centar. Kako se doznaje iz Komunalnog društva Vodovoda i kanalizacije (ViK), najprije počinju radovi na pripremi prometne signalizacije i privremenoj regulaciji prometa, a građevinski radovi bi trebali početi sljedećeg tjedna. Radove je najavio izvođač, slovenska tvrtka Godina gradbeništvo in druge storitve, a završetak se očekuje do 14. svibnja.

Prema podacima iz ViK-a, radovi će se izvoditi u dva južna prometna traka, dok će se promet odvijati obostrano u dva sjeverna prometna traka.

Radovi u Zvonimirovoj ulici su nastavak radova na transportnim kolektorima koji su počeli u Liburnijskoj ulici, a izvode na području Zameta i Kantride. Novi transportni kolektori odvodit će sanitarnu otpadnu vodu do lokacije novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijedan je 233,8 milijuna eura, a 71,33 posto sufinancira se bespovratnim sredstvima Europske unije. Trenutno se radovi u sklopu projekta obavljaju na više od 30 lokacija u Rijeci, Kastvu i Viškovu.

Ulaganjima se planira dosizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećanje priključenost na javnu kanalizaciju sa sadašnjih 75 posto na 92 posto te smanjenje broja septičkih jama, smanjivanje gubitaka vode i veća kvaliteta vodoopskrbe.