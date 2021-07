Mate Rimac i njegova tvrtka vlasnici su Bugattija. Zvuči nestvarno, no hrvatska tvrtka je vlasnik jedne od najprestižnijih tvrtki u svijetu automobilske industrije. Tvrtke čiji najslavniji oldtimeri danas dostižu cijenu od 100 milijuna eura i čiji se aktualni model Chiron smatra najboljim sportskim automobilom koji trenutačno možete kupiti. Takva legendarna tvrtka od sada ima hrvatski predznak i Rimcu se možda ostvario još jedan san, no pogledamo li malo dublje, stvari oko Bugattija nisu tako ružičaste. Javna je tajna da se Volkswagen već nekoliko godina pokušava riješiti Bugattija jer su ga smatrali skupim i bespotrebnim utegom pri njihovoj transformaciji u modernu ekološko-električnu tvrtku. Također, Bugatti im je uglavnom donosio gubitke. Razvoj je preskup da bi se isplatio s malim brojem automobila koje prodaju. Bez obzira na to što su im cijene astronomske.