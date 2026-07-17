Prokletstvo Pothodnika! Mislite da su stepenice problem? Sve je krenulo krivo još 1969. godine

Pokretne stepenice koje Trg kralja Tomislava povezuju s pothodnikom, Importanne centrom i Glavnim kolodvorom izvan funkcije su od sredine 2024. godine. Grad je najprije najavljivao njihov popravak, a zatim se odlučio za potpunu zamjenu.

Projekt zamjene pokretnih stepenica od početka je pratio niz komplikacija. Grad Zagreb posao je za 804.125 eura s PDV-om dodijelio tvrtki MIG, iako je TK Elevator ponudio oko 218.000 eura manje. Jeftinija ponuda odbijena je zbog nedostataka u dokumentaciji, uslijedila je žalba, a Državna komisija poništila je prvu odluku Grada. Ipak, nakon ponovljenog postupka posao je ponovno dobio MIG.

Problemi su se nastavili i nakon početka radova. Utvrđeno je da stanje na terenu ne odgovara u potpunosti projektnoj dokumentaciji pa je tehničko rješenje trebalo mijenjati, a rokovi su pomaknuti. Stepenice su proizvedene u Kini, ali su zbog poremećaja u pomorskom prometu do Hrvatske putovale preko rta Dobre nade te su u Zagreb stigle tek 8. lipnja 2026., umjesto u ožujku, kako je prvotno bilo planirano.

Stare stepenice, ugrađene sredinom devedesetih, godinama su se kvarile, a njihovo održavanje bilo je predmet spora između Grada i uprave Importanne centra. No komplikacije s ovim zagrebačkim podzemnim prolazom sežu sve do njegova nastanka.

U petak, 17. srpnja 1970., Večernji list objavio je članak pod naslovom 'Podzemni zaplet'. Već je podnaslov otkrivao razmjere problema:

'Objekt se počeo graditi bez građevinske dozvole, a sada se nastavlja – bez potrebnih projekata.'

Do tada su Zagrepčani preko željezničkih tračnica prelazili starim pješačkim mostom. Kada je željeznica najavila elektrifikaciju pruge i rušenje mosta, trebalo je pronaći novi način sigurnog prelaska preko golemog spleta kolosijeka kod Glavnog kolodvora.

Prva ideja bila je razmjerno jednostavna. Planirao se podzemni prolaz za pješake širok osam metara. No zamisao je ubrzo prerasla u mnogo ambiciozniji projekt. Predstavnici gradske skupštine, željeznice, građevinskih tvrtki i ugostitelja složili su se da ispod kolodvora ne treba napraviti samo tunel nego prostran podzemni objekt s trgovinama i ugostiteljskim lokalima.

U rujnu 1969. raspisan je natječaj za izvođenje radova. Prostor oko hotela Esplanade ubrzo je ograđen, podignute su barake i postavljena velika osvijetljena ploča na kojoj je pisalo da je izvođač Industrogradnja, a projektant profesor Krunoslav Tonković. Predsjednik tadašnje Skupštine grada svečano je prerezao vrpcu i radovi su počeli.

Problem je bio u tome što građevinska dozvola još nije bila izdana.

Pet mjeseci na gradilištu se, kako je tada pisao Večernji list, „pomalo kuckalo”. Uvodili su se struja, voda i telefonske instalacije, pripremalo se gradilište i stvarao dojam da veliki gradski projekt uredno napreduje.

A onda je republički građevinski inspektor preskočio ogradu kako bi provjerio što se zapravo radi.

Utvrđeno je da se veliki objekt gradi bez građevinske dozvole. Još je veći problem bio to što nije postojala ni potpuna projektna dokumentacija. Nisu bili dovršeni svi glavni projekti, elaborati i potrebni proračuni pa dozvola nije ni mogla biti izdana.

ZATVORILI GRADILIŠTE

Gradnja je zabranjena, a od 6. veljače do 25. travnja 1970. na gradilištu se nije radilo. Nakon što su radovi ponovno dopušteni, izvođač je imao građevinsku dozvolu, ali još nije raspolagao svim potrebnim projektima. U međuvremenu je pothodnik nastavio rasti. Prvotno zamišljeni pješački tunel pretvarao se u objekt dug oko 160 i širok više od 20 metara. Dimenzije su bile gotovo tri puta veće od onih predviđenih u prvoj zamisli.

Tek tijekom gradnje otvorila su se i pitanja zemljišta, rušenja postojećih objekata i preseljenja stanara. Na južnoj strani trebalo je ukloniti skladište poduzeća Sava, privatnu kuću s osam stanara i dio industrijskog pogona. Nisu bili dovršeni imovinskopravni postupci, nije se znalo koliko će projekt konačno stajati, a radovi su već kasnili. Djelatnici tadašnje gradske uprave novinaru su priznali da se s gradnjom krenulo prerano, prije nego što su projekti bili izrađeni i prije nego što su bili riješeni svi tehnički i pravni problemi.

Nakon dobivanja potrebnih dozvola i dokumentacije počeo je zahtjevan građevinski zahvat ispod željezničkih tračnica. Najprije su izrađeni upornjaci i noseća ploča, a potom je mehanizacijom iskopavana zemlja. Konstrukcija je morala izdržati golem teret vlakova koji su iznad gradilišta nastavili prometovati.

Ploča iznad podzemnog hodnika bila je projektirana za opterećenje od oko 140 tona. Njezina nosivost ispitivana je parnom lokomotivom teškom oko 120 tona, a mjerenja su pokazala da konstrukcija zadovoljava predviđene uvjete.

OTVORENJE KASNILO

Tijekom gradnje izvađeno je oko 40.000 kubičnih metara zemlje. Utrošeno je približno 7500 tona betona i 4600 tona betonskog željeza. Konačni pothodnik zauzimao je oko 4500 četvornih metara, od čega je gotovo 2000 četvornih metara bilo namijenjeno prodajnim prostorima.

Zagreb: Radovi na južnom ulazu u Pothodnik pri kraju, 29.01.1996. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

U srpnju 1973. na završnim je radovima bilo angažirano oko 90 radnika. Ugrađivane su električne i vodovodne instalacije, grijanje i klimatizacija, postavljane kamene i keramičke ploče te uređivani sjeverni, srednji i južni ulaz. Na sjevernom su ulazu postavljene dvije pokretne stepenice. Lokali su bili osvijetljeni s više od 1600 rasvjetnih tijela, a za njihove staklene stijene iz Italije je uvezeno oko 1500 četvornih metara sigurnosnog stakla. S obje strane osam metara širokog pješačkog prolaza uređeno je ukupno 26 lokala.

Iako je prvotno bilo planirano da pothodnik bude prohodan krajem 1973., prvi su pješaci njime prošli 23. svibnja 1974. godine. Pothodnik je povezao Starčevićev trg s Paromlinskom ulicom, središte grada s njegovim južnim dijelovima te prostor Glavnog kolodvora s budućim autobusnim terminalom. Nakon njegova otvaranja uklonjen je dotrajali pješački most preko pruge.