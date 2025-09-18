Prokrijumčarili preko 600 migranta. Sada su pod istragom

Uskok je, na temelju kaznene prijave splitske policije, pokrenuo istragu protiv osmero hrvatskih državljana i jednog državljanina Pakistana, osumnjičenih da su tijekom ove godine u 137 navrata nezakonito prebacili najmanje 624 stranaca, zaradivši pritom gotovo 300.000 eura.

Tužiteljstvo je izvijestilo da skupinu sumnjiči za kaznena djela zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženje stranih državljana, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, u sastavu zločinačkog udruženja.

Uskok sumnja da je prvookrivljeni 31-godišnjak, od 5. siječnja do 17. rujna ove godine u Splitu, Dugopolju, Trogiru i Zadru te drugim mjestima u Hrvatskoj, organizirao kontinuirano nedozvoljeno prevođenje većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku izvan obilježenih graničnih prijelaza.

Uz to, 31-godišnjaka sumnjiče za organizaciju privremenog smještaja i daljnjeg prijevoza stranaca do dogovorenih odredišta na području Europske unije za novčanu naknadu.

Prema sumnjama Uskoka, 31-godišnjak je povezao u zajedničko djelovanje ostale pripadnike osumnjičene zločinačke organizacije, pritom dogovorivši sa zasad nepoznatim osobama dovoženje stranih državljana do ilegalne granice BiH s Hrvatskom.

Po dobivenim informacijama o ilegalnom prelasku stranih državljana, 31-godišnjak je obavještavao ostale članove skupine te im davao naloge da osobnim vozilima dođu na mjesto gdje su strani državljani uz pomoć pripadnika iste skupine prešli državnu granicu.

Nakon toga ih je zadužio da strane državljane prevezu preko teritorija Hrvatske do krajnjeg odredišta rutom koju on odredi i to najčešće na području Splita, Dugopolja, Trogira i Zadra na prethodno zadane lokacije.

Po završenom prijevozu stranaca, 31-godišnjak je ostalim okrivljenicima, kao i zasad nepoznatim osobama, plaćao od 100 do 1000 eura po migrantu.

Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv sedmero okrivljenika.