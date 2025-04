Proljeće je, a kod Splita pada snijeg: Zabijelilo se i Biokovo, zbog vjetra zatvaraju ceste!

U dijelovima Dalmacije pada snijeg! A još jučer je temperatura bila viša od 20 stupnjeva Celzijevih, pošteno smo zakoračili u proljeće...

Foto: Jakov Filipović/Dalmacija Danas

- Snijeg pada u višim dijelovima Dalmacije, pada i na Mosoru, nadomak Splita. Na Planinarskom domu Umberto Girometta temperatura je pala ispod nule. Zabijelilo se i Biokovo - piše Dalmacija Danas.

Foto: Jakov Filipović/Dalmacija Danas

Foto: Dalmacija Danas

- Pada i Sitnom Gornjem - piše Dalmatinski portal...

Foto: Dalmatinski portal

Foto: Dalmatinski portal

Na samom jugu Hrvatske pak probleme stvara olujni vjetar. Zbog njega su tri aviona preusmjerena iz Dubrovnika u Bari, došlo je i do odrona kamenja u Konavlima...

Vjetar stvara probleme i u cestovnom prometu, javio je HAK oko 14 sati.

Zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvoreni su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (preporučeni obilazak je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina);

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

Paški most (DC106);

omiška obilaznica (DC553).

Zbog vjetra:

samo za osobna vozila otvorena je Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene;

na mostu dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku (DC8), Krčkom mostu (DC102) te državnoj cesti DC1 Gornji Vaganac-Bruvno zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I i II. skupina);

na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I.skupina).

A minusa će u ponekim dijelovima Hrvatske biti i u ponedjeljak...Kao i olujne bure.

- U unutrašnjosti djelomice sunčano, no uz promjenjivu naoblaku uglavnom na istoku lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak, u noći i ujutro i slaba susnježica ili snijeg. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita na udare i olujna, poslijepodne u slabljenju. Jutro hladno uz najnižu temperaturu zraka u unutrašnjosti od -4 do 1 pa je moguć slab do umjeren mraz, na Jadranu od 3 do 7 °C. Najviša dnevna između 6 i 10, na Jadranu 10 i 14 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak.

Foto: DHMZ

U ponedjeljak je cijela Hrvatska pod meteoalarmom. Osječka, zagrebačka i karlovačka regija su pod žutim upozorenjem zbog iznimno niskih temperatura, dok su riječka, splitska i dubrovačka regija u žutom zbog udara vjetra.

I za cijelu obalnu Hrvatsku oglašeni su meteoalarmi zbog udara vjetra. Najjači se očekuju u Velebitskom kanalu.

- Mjestimice pojačana i jaka, tijekom noći i jutra vrlo jaka i olujna bura. Najjači udari vjetra 35-75 čvorova (65-140 km/h) - pišu iz DHMZ-a...

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata