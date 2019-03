Proljetno čišćenje dugova na najbrži mogući način

Ako vas već dugo muči minus na računu i dugovi koji se uz njega gomilaju, na pravom ste mjestu. Trenutno je u tijeku velika akcija besplatnih online kredita uz pomoć kojih ćete „očistiti“ svoj račun i bez grča krenuti u novi dan.

Minus na računu česta je pojava, kod mnogih. Smanjenje plaće, porast životnih ili pojava neplaniranih troškova, samo su neki od brojnih razloga koji nas vode do zaduživanja. Dok su ti razlozi donekle i opravdani, postoje i oni manje racionalni, ali možda su nastali baš u trenucima kada nam je trebao odmor i bijeg od svakodnevice. Nema smisla plakati nad prolivenim mlijekom, stoga se prestanite kriviti i gristi, i potražite rješenje!

Besplatni online krediti za čist račun

Najučinkovitiji način za smanjenje dugova je izrada plana smanjenja troškova, ali postoje i oni dugovi kod kojih nema planiranja i čekanja jer ih je potrebno odmah vratiti. U slučajevima kada brzo trebate novac, nemate vremena za odlazak u banku i čekanje pozajmice za koju ćete morati platiti i troškove i kamate, obratite se Ferratum banci, jer u tijeku je velika promotivna akcija koju trebate iskoristiti. Riječ je o besplatnim online kreditima kojima odmah isti dan možete očistiti stanje na vašem računu i doći do pozitivne nule!

Do besplatnog online kredita Ferratum banke mogu doći svi novi korisnici koji podignu bilo koju vrstu kredita do 4000 kn uz rok otplate na 30 dana. Što to znači? Novi korisnici brzu pozajmicu mogu dobiti uz 0 kn troškova za bankovne naknade. Vraćate točno onoliko novca koliko ste posudili, bez iznenađenja i skrivenih troškova.

Brza prijava za online kredit

Kredite s 0 kn troškova možete, bez puno komplikacija i čekanja u banci, dobiti iz udobnosti vlastitog doma, uz samo nekoliko klikova. Sve što trebate napraviti je ispuniti online prijavnicu i uz pomoć kreditnog kalkulatora Ferratum banke izabrati potrebni iznos i rok u kojem želite vratiti kredit.

Potrebno je unijeti tražene osobne podatke i izvršiti upload ostale dokumentacije, odnosno fotografije osobne iskaznice s obje strane, fotografije tekućeg računa s obje strane, te fotografije iskaznice pokraj lica podnositelja zahtjeva.

Foto: Ferratumbank.hr

Tijekom cijelog procesa na raspolaganju vam je brza korisnička podrška Ferratum banke koja će vas uputiti u sve korake i pomoći vam, ako vam pomoć bude potrebna. U slučaju da nešto od dokumentacije nedostaje, korisnička podrška će se javiti vama, a ako je prijava u redu, banka će vam na mail poslati Ugovor o kreditu koji potpisan, s potvrdom o Jamstvu, vraćate banci. Kredit nakon toga ide na isplatu, a novac na vašem računu može biti u roku od 15 minuta.

30% popusta za postojeće korisnike

Iako pogodnosti besplatnog kredita od 0 kn bankovnih troškova za kredite do 4000 kn s rokom otplate 30 dana mogu iskoristiti samo novi korisnici, to ne znači da su postojeći korisnici zaboravljeni.

Za postojeće korisnike pripremljena je posebna ponuda od 30% popusta na bankovnu naknadu za kredite do 4000 kn, uz rok otplate do 30 dana.

Dakle, bilo da ste novi korisnik i imate priliku za podizanje besplatnog kredita uz 0 kn naknada za troškove ili postojeći korisnik koji ostvaruje pravo na 30% popusta na bankovnu naknadu, iskoristite ove odlične pogodnosti. Prihvatite rješenje koje vam nudi Ferratum banka i proljeće započnite čistim računom i pozitivnom nulom!



Tema: Promo sadržaj