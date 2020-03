'Promet nam je pao od 30 do 50 posto, strašna je situacija'

Ne znam hoću li sutra uopće doći raditi, nema smisla. Tu stojimo, a ne znamo ni sami zašto. Onda malo sjednem pa zadrijemam. Nema nikoga još od Nove godine, a zadnjih mjesec dana je stravično. Promet ne da mi se smanjio, nego mi je zarada nula već danima. Nula, priča nam Marica Šestić (69), koja na zagrebačkom Dolcu već 46 godina prodaje pletenine koje izrađuje sama s našim narodnim obilježjima. A otkako je svijetom zavladala epidemija koronavirusa, nema ih kome prodati. Turista nema, a sve manje je i domaćih. Najam kućice plaća mjesečno 1300 kuna, stoga itekako brine za egzistenciju svoje obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nikoga nema na Dolcu: "Prihod nam je pao za 30 do 50 posto' Nikoga nema na Dolcu: "Prihod nam je pao za 30 do 50 posto' Reporterka: Nikol Zagorac Više na http://bit.ly/3cERfWC Posted by 24sata on Tuesday, March 10, 2020

- Ovo je obiteljski posao. Bojim se, treba jesti, platiti režije, ne znam čime sve obaveze platiti. Tu je najam, ali i doprinosi, porez. Država ne pita imaš li ili ne, platiti moraš - govori Marica dok gleda u daljinu.

Ne pamti da je ikada ovakva situacija bila, baš da ni kunu ne zaradi. A isto nam govore i ostali prodavači koji na ovoj najpoznatijoj i najvećoj zagrebačkoj tržnici godinama zarađuju za kruh.

U utorak smo na Dolcu proveli dva sata, od 10 do 12. Bio je sunčan i topao dan, a tržnica poluprazna. Na svakih nekoliko metara polijepljeni su plakati HZJZ-a s preporukama o suzbijanju širenja infekcije, a to su učestalo pranje ruku, izbjegavanje bliskih kontakata, rukovanja... Svi prodavači s kojima smo pričali smatraju da je to dobro kao podsjetnik za sve, ali da se oni svega toga pridržavaju bez obzira na ovaj virus. Štandovi su puni svježeg voća i povrća, a kumice sjede i čekaju. Sretne su kad ovih dana prodaju išta od svojih domaćih proizvoda.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Pola njih, koji štandove imaju na vanjskom dijelu, nisu ni došli pa štandovi zjape prazni. Gotovo svi na ovoj tržnici imaju problema s poslovanjem i osjete pad prihoda i to čak od 30 pa i više od 50 posto - i proizvođači mesa i suhih mesnih proizvoda, i ribari, i prodavači mliječnih proizvoda, povrća, voća... O prodaji suvenira da i ne govorimo.

Foto: Nikol Zagorac/24sata

- Na tržnice većinom dolaze stariji ljudi, a kako oni sad spadaju u rizičnu skupinu, očito su poslušali preporuke i izlaze iz kuća što manje. To se zaista vidi i osjeti, tržnica je prazna. Turista uopće nema, znali su Azijati doći u grupama, njima je Dolac zanimljiv, ali zadnjih tjedana ih uopće nema, kao ni iz drugih zemalja - govori nam Nada Stojičev (67) dok stoji pred punim štandom vlastito uzgojenog raznog povrća.

- Dižem se u četiri da bih u pola šest bila na Dolcu. Evo, sad je podne, a ispred mene svega kao da sam tek došla. Strašno - kaže.

Ono što ne uspije prodati, spremit će u hladnjaču na tržnici.

Od prvog zaraženog koronavirusom u Zagrebu, dodaje, prihodi su joj se smanjili za više od 50 posto.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Uzgojem povrća i prodajom na tržnicama obiteljski se bavimo više od 60 godina. Najprije svekrva, a onda sam posljednjih godina preuzela ja. Ovakva situacija je znala biti jedino u doba rata, znam da se svekrva znala žaliti tada kad su bile uzbune pa ljudi nisu išli van. Ali od tada ja ne pamtim - kaže Nada dodajući kako se ne boji zaraze koronavirusom.

- Okružena sam stalno ljudima i radim s novčanicama, istina, ali se ne bojim. Održavam stalno higijenu, perem ruke, vodim računa o tome i to bi svi trebali raditi bez obzira na koronu - kaže.

Kupce se može, dodaje Vukoslava Štorek (63), pobrojati na prste obje ruke. Svaki dan je godinama od šest ujutro na Dolcu, a ni ona također ne pamti da je ikada bilo manje ljudi.

- Trideset godina prodajem po placevima i ne sjećam se stvarno da je ikad ovako bilo. Ok, svake godine pada prodaja na tržnicama jer mladi ljudi nemaju običaj kupovati na placu već idu u shopping centre gdje se mogu i parkirati, a djeca se igrati dok oni kupuju, a starijih koji idu na plac sve je manje. Ali zadnjih 10 dana je strašno, nema gotovo nikoga. Moji iz Opuzena šalju povrće, a ja od jutra nisam skoro ništa prodala i tako već danima - kaže Vukoslava.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Zaraze se ne boji, a smatra da je naš Stožer izvrsno reagirao na pojavu koronavirusa.

- Perem ruke koliko mogu, ali ne može sad život stati. Nadam se da higijenu održavaju i ostali - kaže Vukoslava koja se nada da ova kriza neće potrajati duže vrijeme jer ne zna kako će onda prebroditi ovakav pad prometa i prihoda.

- Banane, banane. Ajmo ljudi, banane za 10 kuna, dajte ajde - čuje se dozivanje u pozadini.

Mirjana Sedlić (49), prodavačica mesa i suhomesnatih proizvoda, boji se kako je krenulo da će se tržnica do Uskrsa i zatvoriti pa će još više svi upasti u probleme umjesto da se barem tada koliko-toliko izvuku.

- Radim već 15 godina i također ne pamtim da je ovako prazno bilo. Unazad tjedan, dva nam se promet skroz srozao, sigurno za više od pola - kaže.

Prodavači nude, zaustavljaju, ali kupaca malo. Tko i dođe u kupnju, žuri.

- Suseda, dajte mi tog narezanog kupusa, samo brzo - govori umirovljenica dok već ima spremne novce. Strahovito se boji, kaže nam, da se ne zarazi.

- Žurim, žurim. Užasno se bojim, ali moram izaći iz kuće u nabavku, što ću - dodaje.

I ribarnica na Dolcu gotovo je prazna. A sve dok se radi, dobro je, smatra mladi ribar Antonio Faflja (28).

- Pao mi je prihod za nekih 30 posto. Vidjet ćemo što će biti za mjesec dana, bojim se, naravno, ali naspram onih u Milanu i Italiji općenito, gdje je sve zatvoreno, mi barem nešto i prodamo - optimističan je Antonio kojemu je neobično kada nema turista.

- Uvijek me čudilo koliko je tu u Zagrebu turista, više nego kod nas na moru po ljeti. Ali sada ništa - kaže.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Već 10 godina tri puta tjedno s Raba dovozi svježu ribu na Dolac, koju ulovi dan prije. Kreće u pola pet ujutro da bi već oko 9.30 bio na Dolcu, a na nepredvidive situacije je, kao i svaki ribar, navikao.

- A čujte, može biti i gore. Mi ribari smo naučeni na manje prihode i težak život, skromni smo. Sve ovisi o vremenskim uvjetima. Ako je snijeg ili jaka kiša, onda ništa ni ne prodam. Srećom je sad uz ovu koronu barem dobro vrijeme pa mogu doći i barem nešto prodati. Ono što ne prodam nosim kući, susjedima, bitno je da se ne baca, a nadam se da neće puno ostati - kaže dok kupce uslužuje u rukavicama. A stalno pere i ruke, kao i radne plohe.

Nema djelatnosti na koju širenje zaraze nije ostavilo posljedice

Centar metropole također je tijekom ranog popodneva bio poluprazan. I na većinu ugostitelja oko Cvjetnog trga s kojima smo pričali utjecala je ova kriza s koronavirusom te se bori s manjkom ljudi.

- Kad je kod nas potvrđen prvi slučaj zaraze, prva dva dana gotovo nikoga nije bilo. Znači, nikoga. To je bio baš šok. Onda se ipak malo smirila situacija, ali ipak se osjeti manjak ljudi zadnjih 10-ak dana - kaže nam konobar jednog kafića, a još nekoliko njih potvrđuje nam isto.

- Vikendom je dobro, posebno navečer, ali preko tjedna je puno manje ljudi na kavama posebno ujutro, a zna se da je tad promet najbolji - kaže drugi.

Oni koji imaju terasu na suncu imaju ipak i nešto bolju situaciju.

- A nedavno smo postavili terasu pa ne znam usporediti, ali obzirom da je zadnjih dana sunčano nisam primijetio da nam je manje ljudi na kavi. Ali da je općenito ljudi manje po centru, to da, to se baš vidi - kaže još jedan ugostitelj.

Foto: Nikol Zagorac/24sata

I cvjećare u centru grada pogodila je ova kriza.

- Nema ljudi i to je baš vidljivo. Turista nema uopće. Meni je promet pao za 30-ak posto pa čak i za Dan žena - kaže nam cvjećarka koja se zaraze ipak malo boji.

- Bojim se jer sam izložena, u doticaju sam s ljudima i s novčanicama, ali općenito brinem stalno o higijeni. Imam dvoje unučadi pa čim dođem doma odmah sve skidam sa sebe, idem na kompletno pranje pa tek onda u doticaj s njima - dodaje.

Obzirom da se sve manje putuje, odnosno da je preporuka da ne putuje uopće onaj tko ne mora, i taksisti imaju manje posla. Nema djelatnosti na koju širenje zaraze koronavirusom već nije ostavilo posljedice.

- Nema turista, dakle ni vožnje od aerodroma i do aerodroma i promet je pao. Baš osjetno. Imamo kratke vožnje po gradu, ali se dosta i to smanjilo. Meni, iskreno, nije svejedno kad pokupim stranku. Prostor auta je mali, nemamo baš ni gdje ruke oprati nakon svakog dodira s novčanicama, ali se ja trudim stati i oprati negdje ili prebrisati vlažnim maramicama i antiseptikom - kaže nam taksist.