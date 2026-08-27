Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje i na na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba
STANJE NA CESTAMA
Prometna na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb. Auti voze u koloni od dva kilometra
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Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko dva kilometra, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje i na na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, gdje je kolona oko tri kilometra, te na na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba.
Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.
HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak.
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