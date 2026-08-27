Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Prometna na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb. Auti voze u koloni od dva kilometra

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prometna na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb. Auti voze u koloni od dva kilometra
Foto: HAK
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

﻿Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje i na na autocesti A2 Zagreb-Macelj ﻿na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba

Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko dva kilometra, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

﻿Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje i na na autocesti A2 Zagreb-Macelj ﻿na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, gdje je kolona oko tri kilometra, te na  na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba.

NOVA SMRT NA CESTAMA Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj u Zagrebu! 'Došlo je do sudara auta i motocikla...'
Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj u Zagrebu! 'Došlo je do sudara auta i motocikla...'

Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'
NAKARADNO

Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'

Načelnik općine rekao nam je kako će 'dečki iz komunalnog izaći na teren i vidjeti što se događa'. Dečki iz komunalnog rekli su nam da se obratimo načelniku. Klasična hrvatska petlja
Sindikat policijskih službenika o aferi 'Nakaze': 'Milina više ne bi trebao biti ravnatelj policije'
PISALI PLENKOVIĆU I BOŽINOVIĆU

Sindikat policijskih službenika o aferi 'Nakaze': 'Milina više ne bi trebao biti ravnatelj policije'

Policijski službenik mora znati da će ga država zaštititi kada zakonito postupa prema građaninu, bez obzira na njegovo ime i prezime, društveni položaj, političke ili druge veze, poručili su
Poznat je uzrok katastrofe u Nepalu. Raste broj mrtvih, među nestalima 800 stranaca
IZ MINUTE U MINUTU

Poznat je uzrok katastrofe u Nepalu. Raste broj mrtvih, među nestalima 800 stranaca

Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026