Prometna nesreća kod Jakovlja, cesta zatvorena za promet

Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, a zastoji su povremeno u zonama radova, poručuju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Zbog ﻿prometne nesreće na državnoj cesti DC1 ﻿promet je prekinut kod skretanja za ﻿mjesta Kupljenovo ﻿i Jakovlje.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.﻿