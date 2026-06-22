Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje
HAK JAVLJA
Prometna nesreća kod Jakovlja, cesta zatvorena za promet
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Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, a zastoji su povremeno u zonama radova, poručuju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 promet je prekinut kod skretanja za mjesta Kupljenovo i Jakovlje.
HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
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