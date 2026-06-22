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HAK JAVLJA

Prometna nesreća kod Jakovlja, cesta zatvorena za promet

Piše HINA,
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Prometna nesreća kod Jakovlja, cesta zatvorena za promet
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zbog ﻿prometne nesreće na državnoj cesti DC1 ﻿promet je prekinut kod skretanja za ﻿mjesta Kupljenovo ﻿i Jakovlje

Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća, a zastoji su povremeno u zonama radova, poručuju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Zbog ﻿prometne nesreće na državnoj cesti DC1 ﻿promet je prekinut kod skretanja za ﻿mjesta Kupljenovo ﻿i Jakovlje.

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