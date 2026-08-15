Na dijelu prometnice stvorila se kolona, a informacije o tome ima li ozlijeđenih za sada nisu poznate.
SRUŠEN MOTOCIKL
Prometna u Zagrebu, policija i Hitna stigli na mjesto nesreće
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U subotu u večernjim satima došlo je do prometne nesreće u Zagrebu u kojoj je sudjelovao motocikl. Nesreća se dogodila na križanju Zagrebačke ceste i Zagrebačke avenije, piše Dnevnik.hr.
Prema riječima svjedoka, na mjesto nesreće brzo su stigli policija i hitne službe, a na dijelu prometnice stvorila se kolona. Informacije o tome ima li ozlijeđenih za sada nisu poznate.
Očevid je u tijeku.
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