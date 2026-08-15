Obavijesti

News

Komentari 0
SRUŠEN MOTOCIKL

Prometna u Zagrebu, policija i Hitna stigli na mjesto nesreće

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Prometna u Zagrebu, policija i Hitna stigli na mjesto nesreće
2
Foto: čitatelj/24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na dijelu prometnice stvorila se kolona, a informacije o tome ima li ozlijeđenih za sada nisu poznate.

U subotu u večernjim satima došlo je do prometne nesreće u Zagrebu u kojoj je sudjelovao motocikl. Nesreća se dogodila na križanju Zagrebačke ceste i Zagrebačke avenije, piše Dnevnik.hr.

Foto: čitatelj/24sata

Prema riječima svjedoka, na mjesto nesreće brzo su stigli policija i hitne službe, a na dijelu prometnice stvorila se kolona. Informacije o tome ima li ozlijeđenih za sada nisu poznate.

Foto: čitatelj/24sata

Očevid je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Gori iznad Omiša, gase na Dinari. DORH objavio detalje buktinje, zahvatila je 58 kuća
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Gori iznad Omiša, gase na Dinari. DORH objavio detalje buktinje, zahvatila je 58 kuća

DUGI OTOK U petak navečer buknuo je požar iznad mjesta Brbinj. Vatra se jako brzo proširila. Vatrogasci su objavili dramatičnu snimku...
Vodovod,kanalizaciju i novi asfalt mještani proslavili feštom. Stigao i gradonačelnik!
FEŠTA ZA KRAJ RADOVA

Vodovod,kanalizaciju i novi asfalt mještani proslavili feštom. Stigao i gradonačelnik!

Vodovod,kanalizaciju i novi asfalt mještani proslavili pravom feštom. Jer kad se polože nove cijevi, asfaltira cesta i završi veliki infrastrukturni posao, red je i na pravu, zajedničku feštu u selu. Upravo tako su razmišljali mještani Filipina i Mihelića na Poreštini koji su završetak radova odlučili proslaviti onako kako najbolje znaju, svi zajedno, uz domaću hranu, piće i dobro društvo.
Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug
PRONAŠLI TIJELO

Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug

Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoši u BiH radila kao sezonska radnica. Navodno je bila u automobilu s još dvoje ljudi. Bježali su od požara, u jednom trenutku se udaljila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026