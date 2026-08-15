Prometna u Zagrebu, policija i Hitna stigli na mjesto nesreće

U subotu u večernjim satima došlo je do prometne nesreće u Zagrebu u kojoj je sudjelovao motocikl. Nesreća se dogodila na križanju Zagrebačke ceste i Zagrebačke avenije, piše Dnevnik.hr.

Foto: čitatelj/24sata

Prema riječima svjedoka, na mjesto nesreće brzo su stigli policija i hitne službe, a na dijelu prometnice stvorila se kolona. Informacije o tome ima li ozlijeđenih za sada nisu poznate.

Foto: čitatelj/24sata

Očevid je u tijeku.