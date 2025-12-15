Obavijesti

News

Komentari 0
NASTALE GUŽVE

VIDEO Kaos na Savskoj! Kamion potrgao vodove! Tramvaji stoje

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos na Savskoj! Kamion potrgao vodove! Tramvaji stoje
Foto: Čitatelj 24sata

Na terenu je servisna ekipa koja intenzivno radi kako bi se što prije ponovno uspostavio tramvajskog prometa

Tramvajski promet je u prekidu u središtu Zagreba. Naime, ZET je izvijestio kako je u 12.41 sati došlo do zastoja tramvajskog prometa u oba smjera na Savskoj cesti, kod Crnatkove ulice, nakon što je teretno vozilo oštetilo gornji vod.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zastoj prometa na Savskoj u Zagrebu 00:40
Zastoj prometa na Savskoj u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata

- Na terenu je servisna ekipa koja intenzivno radi kako bi se što prije ponovno uspostavio tramvajskog prometa - dodali su iz ZET-a.

Objavili su i izmjene na trasama:

Linija 2 od Savišća prometuje redovito do Glavog kolodvora preko Zrinjevca i Trga bana Josipa Jelačića do Črnomerca istom trasom natrag.

Linija 4 iz Dubca redovitom trasom do Draškovićeve/Branimirove Branimirovom, Autobusni kolodvor, Ul. grada Vukovara, Savska cesta Savski most te istom trasom natrag.

Linija 9 od Borongaja redovitom trasom do Draškovićeve/Branimirove, Branimirovom, Aut. kolodvor, Ul. grada Vukovara, Savska cesta za Ljubljanicu.

Linije 12 i 14 redovitom trasom do Draškovićeve, te preko Branimirove, Autobusnog kolodvor, Ulice grada Vukovara i Savske ceste do Ljubljanice.

Linija 13 od Kvaternikovog trga redovitom trasom do Ilice/Frankopanske Ilicom R. Austrije do Zapadnog kolodvora.

Linija 17 od Borongaja redovitom trasom do Trga žrtava fašizma, te nastavlja Ul. kneza Mislava, Branimirova, Autobusni kolodvor, Ul. grada Vukovara, Savska cesta Prečko.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.
EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'
VASINO VELEBITSKO GNIJEZDO

EKSKLUZIVNO! Milijan Brkić u Parku prirode digao vilu od 900 tisuća eura: 'To je čista emocija'

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati. Brkić je za 24sata razbio dugogodišnju šutnju
Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'
HRABAR ČIN

Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'

Otac i sin su u Australiji napali Židove. Ubili su 15 ljudi. Napad je okarakteriziran kao "teroristički čin"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025