Prometni kaos u najavi: ZET mijenja linije zbog koncerata

Zbog koncerta Zagreb Classic u petak, 19. lipnja, i INmusic festivala na Jarunu od 22. do 25. lipnja, Zagrebački električni tramvaj (ZET) uvodi privremene izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu u Zagrebu. Zbog koncerta Zagreb Classic, u petak od 21 do 22.30 sati bit će obustavljen tramvajski promet između Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora, a tramvajske linije 6 i 13 prometovat će obilazno u oba smjera. Zbog INmusic festivala na Jarunu, od ponedjeljka, 22. lipnja, do jutarnjih sati četvrtka, 25. lipnja, mijenja se vozni red autobusne linije 113 (Ljubljanica - Jarun). U ponedjeljak će autobusi prometovati svakih 15 minuta od 17.05 do 5.35 sati, a u utorak i srijedu pojačani vozni red primjenjivat će se već od 14.35 sati.

Autobusi će prometovati trasom oko Jarunskog jezera i zaustavljati se na stajalištu Ribički prilaz ispred ulaza na festival. U noćima od ponedjeljka do srijede povećat će se broj polazaka na noćnim linijama 31, 32 i 34, a umjesto tramvaja na liniji 32 prometovat će autobusi, priopćeno je iz ZET-a.