Potpuni prometni kolaps, stotine automobila koji se jedva kreću, kolona vozila duga više od 12 kilometara. Epilog je to naprasnog zatvaranja prometa na mostu Sava, inače na autocesti A2 Zagreb - Macelj, i to na dionici između Jankomira i Zaprešića u smjeru Krapine.

Kako objašnjavaju iz Autoceste Zagreb-Macelj, u čijoj je nadležnosti ta i inače frekventna dionica, u srijedu su djelatnici prilikom redovne ophodnje autoceste uočili pojačane vibracije na tom dijelu mosta.

- Pregledom je utvrđeno da je došlo do oštećenja jednog oslonca, odnosno ležaja konstrukcije na upornjak - priopćili su iz AZM-a.

Dodaju da, unatoč prvim neslužbenim informacijama kako se most zbog jakih vibracija ulegnuo za čak nekoliko centimetara, ipak nema štete na mostu i da nije došlo do ulegnuća. Kako bi što prije sanirali štetu, policija je odmah dionicu autoceste Jankomir - Zaprešić zatvorila za promet. Stotine automobila su tako potpuno paralizirali zagrebačku obilaznicu na dijelu od Buzina prema Jankomiru.

Nešto prije 17 sati se dionica otvorila za sav promet s privremenom regulacijom prometa dvosmjerno zapadnim kolnikom.

Prometni stručnjak Željko Marušić objašnjava kako situacija nije bezazlena.

Iako vibracije uvijek postoje, ako su jake, mogu čak i srušiti most. Vibracije su, objašnjava, izvor zamora materijala. Što je materijal stariji i oštećeniji, to su one veće.

- Ovo zahtijeva hitnu, stručnu i neovisnu recenziju - kaže Marušić. O mogućem uzroku ne želi nagađati, no moguće je, kaže, da je došlo do greške u projektiranju, izvedbi ili kombinacije te dvije stvari.