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PAUSA 'KAZNILI'

Promjena na čelu IDS-a: Anteo Milos novi šef Kluba zastupnika

Piše HINA,
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Promjena na čelu IDS-a: Anteo Milos novi šef Kluba zastupnika
Zagreb: Sabor o izmjenama Zakona o strancima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Na sjednici Predsjedništva razgovaralo se i o pripremama za predstojeće izbore te programskim osnovama za nastup na parlamentarnim izborima

Saborski zastupnik i bivši predsjednik IDS-a Dalibor Paus više neće biti predsjednik Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a Unije Kvarnera i ISU-PIP-a u Hrvatskom saboru, već će tu će dužnost preuzeti zastupnik Anteo Milos, izvijestila je u utorak stranka nakon održane sjednice Predsjedništva.

"Do povratka predsjednika IDS-a Lorisa Peršurića u Hrvatski sabor, Anteo Milos kao njegova zamjena, nastavit će obnašati dužnost predsjednika Kluba, u skladu s pravilima i praksom IDS-a“, navodi se u priopćenju.

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Na sjednici Predsjedništva, koja je održana u ponedjeljak u Pazinu, bilo je riječi o funkcioniranju Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru te daljnjem unaprjeđenju koordinacije i učinkovitosti rada, kao i o, kako su naveli, određenim razmimoilaženjima i različitim stavovima koje su se pojavljivali u javnosti.

Peršurić je napomenuo kako IDS svoju politiku donosi samostalno i prema interesima građana i potrebama Istre, te da su demokratska stranka u kojoj će uvijek biti različitih mišljenja.

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"To nije slabost nego dio demokratskog procesa. O različitim stavovima treba otvoreno razgovarati, ali odluke se donose kroz nadležna stranačka tijela. Kada nadležno tijelo donese odluku tada ta odluka predstavlja stav IDS-a i svi koji predstavljaju IDS imaju odgovorno taj stav poštovati i zastupati“, rekao je Peršurić.

Na sjednici Predsjedništva razgovaralo se i o pripremama za predstojeće izbore te programskim osnovama za nastup na parlamentarnim izborima.

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"Program IDS-a neće nastajati za stolom, nego u dijalogu s ljudima odražavajući njihove potrebe, prostor koji štitimo i konkretne izazove Istre i Kvarnera. Smatram da Hrvatskoj treba politička opcija koja svoje odluke ne temelji na odnosu prema HDZ-u ili SDP-u, nego na jasnim vrijednostima, programskim načelima i odgovornom radu na terenu", poručio je Peršurić.

IDS je, dodao je, pouzdan i poželjan partner svima koji dijele ta programska načela i političke ciljeve Istre i Kvarnera, dok će o eventualnim suradnjama odlučivati isključivo kroz nadležna stranačka tijela i u skladu s politikom koju donosi samostalno.

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