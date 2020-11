Promjene: Prvi Bidenovi potezi idu kontra Trumpovih donatora

<p><strong>Joe Biden </strong>u Bijelu kuću neće zasjesti sve do 20. siječnja, ali već je povukao prve poteze, dijametralno suprotne od onoga što je Trump radio protekle četiri godine.</p><p><strong>Pogledajte video: Melania ga moli da prihvati poraz</strong></p><h2>Povratak u WHO</h2><p>Iz korijena mijenja pristup borbi protiv korona virusa i klimatskih promjena te odnos prema transrodnim osobama. Prva Bidenova odluka je sastavljanje savjetodavnog Odbora za korona virus, koji se sastoji od 12 uglednih znanstvenika i liječnika, a Biden želi povećati broj testiranja i bolje praćenje kontakata zaraženih kako bi virus koji je ubio 238.000 Amerikanaca stavili pod kontrolu.</p><p>Novi predsjednik planira vratiti SAD među potpisnike Pariškog sporazuma o klimi, iz kojeg je Trump izvukao zemlju još 2017. uz argumente da ne postoji globalno zatopljenje i da sporazum šteti američkoj ekonomiji.</p><p>Zapravo se radilo o vješto prikrivenom pogodovanju. Naime, izlazak iz Pariškog sporazuma dopušta tvrtki Energy Transfers, drugom najvećem donoru Trumpove kampanje, nesmetano bušenje nafte kroz zaštićena područja u Dakoti. Biden planira vratiti SAD u članstvo Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) kako bi se ubrzalo istraživanje bolesti Covid-19 i pronalazak cjepiva, kao i ukinuti zabranu putovanja iz država i u države s većinski muslimanskim stanovništvom.</p><p>Među prvim odlukama je i vraćanje odluke da djeca neregistriranih imigranata koja su dovedena u SAD ondje mogu i ostati. Trump je tijekom svog mandata kršio i mnoga ljuska prava, a posebno su mu na meti bile transrodne osobe, koje će s Bidenovim dolaskom na vlast ponovno moći sudjelovati u sportskim udruženjima, koristiti svlačionice i WC-e na temelju svojih rodova.</p><h2>Milijarda kredita</h2><p>I dok Bidenova administracija radi punom parom, Trump i dalje odbija prihvatiti poraz, a u Bijeloj kući nastao je jaz između Melanije, koja ga uvjerava da se pomiri sa situacijom, i njegovih sinova, koji ga nagovaraju da nastavi s tužbama.</p><p>Iako se na prvu čini da Trump ne želi odstupiti zbog golemog ega, to nije jedini razlog. Trump, poznat po tome da ne može podnijeti kad nešto nije po njegovom, prije mandata je živio skuplje nego što je mogao.</p><p>Od inauguracije Bidena 20. siječnja više neće imati pravnu zaštitu, pa će krediti u vrijednosti od gotovo milijardu dolara dolaziti na naplatu. Za gotovo polovinu se ne zna odakle dolaze, a 364 milijuna dolara duguje Deutsche Banku...</p>