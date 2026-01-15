Obavijesti

PROMJENJIVO DO VIKENDA

Najavili kišu i pad temperature. Pod Velebitom jaki udari bure!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Nakon snijega Zagrepčanima nove probleme radi kiša koja se ledi na tlu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Promjenjivo vrijeme obilježit će iduće dane u Hrvatskoj. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, mjestimice se očekuju kiša i magla, a na Jadranu i bura

Admiral

Pred nama je nekoliko dana promjenjivog vremena, uz više oblaka i povremenu kišu, dok će temperature ostati relativno blage, osobito na Jadranu, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Četvrtak, 15. siječnja, donosi promjenjive vremenske prilike na Jadranu i u priobalju, gdje će biti i pretežno oblačno, a mjestimice je moguća slaba kiša, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Istodobno će središnji i istočni krajevi imati više sunčanih razdoblja, no jutra i večeri na kopnu mogu biti obilježeni maglom.

Dok će u unutrašnjosti puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, u gorju povremeno s jakim udarima, na Jadranu će prevladavati umjereno jugo i istočni vjetar. Dnevne temperature kretat će se između 8 i 13 stupnjeva, a na obali i otocima od 11 do 16 °C.

VREMENSKA NEPOGODA FOTO Ledena kiša rušila stabla: Odgađa se početak polugodišta u nekim školama u Kninu...
FOTO Ledena kiša rušila stabla: Odgađa se početak polugodišta u nekim školama u Kninu...

U petak, 16. siječnja, vremenske prilike ostaju nestabilne, ali uz povremena sunčana razdoblja. Kiša se očekuje mjestimice, uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega, dok će se u Dalmaciji poslijepodne djelomično razvedriti. Na kopnu se i dalje može zadržavati magla, osobito ujutro i navečer.

Slab vjetar prevladavat će u većini krajeva, dok će na istoku puhati umjeren jugoistočni, a uz obalu slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. Jutarnje temperature bit će između 0 i 5 stupnjeva, na Jadranu od 7 do 11 °C, dok će dnevne vrijednosti dosezati od 5 do 10, odnosno do 15 °C na obali, otocima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre.

ZBOG SNIJEGA I SOLI Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Vikend donosi nastavak promjenjivog vremena. Od petka će na kopnu često prevladavati pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz maglu. Povremeno malo kiše najvjerojatnije je u Gorskom kotaru i ponegdje na Jadranu. Vjetar će biti slab, u nedjelju na kopnu do umjeren sjeveroistočni, dok će na istoku puhati jugoistočni i istočni.

Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i istočni vjetar, u subotu na sjeveru bura, koja će se u nedjelju proširiti i na sjever Dalmacije, a podno Velebita bit će i jaka. Temperature na kopnu bit će u padu, dok će se na Jadranu zadržati bez veće promjene.

