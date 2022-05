HAK: Ceste su mjestimice mokre

Na DC10 između čvorova Prilesje i Vrbovec zbog prometne nesreće vozi se usporeno, jednim trakom.

Do 26. svibnja do 23,59 sati bit će zatvorena dionica od čvora Ploče do naplatne postaje Karamatići (zatvara se i DC425 naplata Karamatići-čvor Čeveljuša). Obilazak: A1-čvor Vrgorac-DC62-Mali Prolog-Kobiljača (ŽC6276)-Ploče (DC8) ili za smjer BiH GP Nova Sela-DC62 - Mali Prolog - Kobiljača (ŽC6276) - Ploče (DC8) i obratno.

Na državnoj cesti DC70 Omiš-Gata-čvor Blato na Cetini 23.,24. i 25. svibnja bit će zatvorena dionica od tvornice Galeb do raskrižja za Zakučac (zbog radova u zoni tunela Komornjak), od 9 do 16 sati.

Večeras od 22,30 do sutra u 5 sati zbog radova redovnog održavanja na državnoj cesti DC404 za sav promet biti zatvoren tunel Pećine od čvora Vežica do spoja DC 404/DC8 u oba mjera.

U zonama radova i privremene regulacije prometa moguće su poteškoće, povremeni zastoji i vožnja u koloni.

Na graničnim prijelazima Jasenovac, Bregana i Tovarnik čekanja su u teretnom prometu.

