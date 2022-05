Promocija turizma i zdravog života: Biznismen Mike Saran biciklira od Praga do Splita

Treću godinu za redom Mike Saran biznismen, filantrop i vlasnik splitskog luksuznog resorta Le Meridien Lav i osnivač Zaklade Sport 2 Life svojim bicikliranjem od Praga do Splita, obilježit će početak turističke sezone, skrenuti pozornost na Hrvatsku kao atraktivnu i sigurnu turističku destinaciju, ali i na važnost bavljenja sportom, kao sastavnim dijelom zdravog načina života osobito među djecom i mladima.

Češko-hrvatska avantura trajat će ove godine 11 dana. Započela je ovoga vikenda u Pragu, polaskom za Hrvatsku, a završava 8. lipnja dolaskom u Split odnosno resort Le Meridien Lav. U novom biciklističkom poduhvatu, Mike Saranu će kao i prošle godine potporu dati i proslavljeni češki sportaši Patrik Berger, Patrik Eliáš i Tomáš Grim, a tijekom njegova putovanja kroz Hrvatsku pridružit će mu se brojni prijatelji, predstavnici lokalnih zajednica, članovi sportskih klubova, proslavljeni sportaši pa čak i pokoji gradonačelnik i načelnici mjesta kroz koja bude prolazio. Poruka, koju ovaj biznismen šalje je promocija zdravog i aktivnog života djece i odraslih, a ujedno i promocija aktivnog turizma u svim dijelovima kojima prolazi naša ruta, kao i očuvanje prirode.

Saran, koji je do sada ispred sebe postavio nekoliko izazova poput osvajanja najvišeg vrha Europe Mont Blanca, penjanje na vrh planine Fuji, sudjelovanja u najtežoj svjetskoj off road utrci Fiji Eco Challenge, kao i veslanja u kajaku od Savudrije do Prevlake u jednom od svojih mnogobrojnih Sport2Life poduhvata, uvijek ističe kako upravo pred ovu svoju biciklističku avanturu osjeća najveće uzbuđenje.

“Osim što mi je naravno, kao i uvijek želja svima predstaviti koliko je Hrvatska lijepa zemlja, želim promovirati i zdrav način života. Meni osobno, kao pristaši i promotoru zdravog načina života sport je sastavni dio svakodnevice. Prednosti koje bavljenje sportom donosi u svim segmentima života, nemjerljive su s ičim, a mislim da je to sada, u ovo postpandemijsko vrijeme, kada smo gotovo dvije godine proveli zatvoreni i pred računalima, posebno važno za naglasiti. Pritom naglasak stavljam na djecu, koja svakako previše vremena provode pred raznim ekranima, a nisam uvjeren da će posljedice takvog načina života ikome donijeti išta dobro”, rekao je Mike Saran prije svog polaska.

Na svojoj ruti od 1200 kilometara u svega desetak dana, cestama i off road stazama Češke, Austrije, Slovenije i Hrvatske, Saran neće samo voziti bicikl već će putem svojih društvenih mreža i društvenih mreža svojih poslovnih partnera i prijatelja te svoje zaklade Sport 2 Life, koju je osnovao s ciljem promocije zdravog i aktivnog života među djecom i mladima, predstavljati destinacije, ljude, bogatu povijest i kulturu Hrvatske u koju je godinama zaljubljen.

Fokus je stavljen na mjesta koja ponekad nezasluženo ostaju u sjeni turističkih hit destinacija, pa će tako ovogodišnja biciklistička ruta promovirati ljepote Pregrade, Medsave, Samobora, Plešivice, Ozlja, Ogulina, Plaškog, Otočca, Bunića, Donjeg Lapca, Knina, Drniša i Klisa.

“Sa zadovoljstvom pratim, sada već treći put, projekt Mikea Sarana i njegovih prijatelja, poznatih sportaša Patrika Bergera, Tomáša Grima i Patrika Eliáša. Riječ je o impresivnom poduhvatu biciklističkog povezivanja Praga i Splita, putovanju dugom 1200 km i prolaskom kroz četiri europske zemlje. Ovaj impresivan poduhvat Mikea Sarana izaziva divljenje i našu zahvalu što na ovaj lijep način promovira kulturne, povijesne i turističke mogućnosti Hrvatske. Započeo je u vrijeme zatvorenosti zbog korone te svima pokazao da je Hrvatska sigurna zemlja za turizam, da osim prelijepog mora ima i širu ponudu kontinentalnih dijelova koji su jednako privlačni i lijepi. Ujedno projekt promovira i poziva mlade na aktivan život, približava ih sportu i zdravom životu. S divljenjem, zahvalom i potporom Miku Saranu od srca pozdravljam i ovogodišnji biciklistički izazov i put do Hrvatske”, izjavila je Ljiljana Pancirov, veleposlanica Republike Hrvatske u Pragu koja je Sarana i osobno ovog vikenda ispratila s mnoštvom prijatelja, suradnika i djece iz Praga prema Hrvatskoj.

Upravo povodom Saranova polaska prema Hrvatskoj u Pragu je tijekom organiziran i Sport2Life dan na kojem je sudjelovalo više od tisuću djece koji su se okušali u raznim sportovima i vještinama. Ovakve i slične događaja zaklada Sport2Life organizira i nekoliko puta godišnje u Češkoj, Hrvatskoj i Turskoj gdje u najvećoj mjeri, kroz svoje podružnice, i djeluje.

Mike Sarana će na njegovom putu i kroz predstavljanje hrvatskih destinacija i ljepota pratiti i Hrvatska turistička zajednica svojim preporukama i savjetima, a sve kako bi ova nevjerojatna avantura što uspješnije završila.

Cijeli podvig moguće je pratiti na službenim Instagram profilima Mikea Sarana ili Zaklade Sport2Life (#bikechallenge #Sport2Life).

