Pronađite posao iz snova i upoznajte novu kulturu

Cijela grupacija osim restorana brze hrane uključuje hotele s 4 zvjezdice u sklopu So Hotels grupe, Papa John’s Pizza, SuperSubs i Mac’s Place Deli. Supermac’s ima velike planove za širenjem i u 2019. godini te ima otvorena radna mjesta širom grupacije. Jedan od najvažnijih čimbenika u uspjehu Supermac’sa leži upravo u radu i posvećenosti naših zaposlenika koji dolaze iz cijele Europe.

Jedan od takvih zaposlenika je Tomislav Handanović iz Osijeka koji radi u Supermac’su u Limericku. Tomislav je za Supermac’s počeo raditi još 2014. Kao asistent cateringa te je brzo napredovao do menadžerskog mjesta i sad upravlja jednim od restorana. “Pružila mi se mogućnost napretka u Supermac’su od prvog trenutka kad sam krenuo ovdje raditi”, kaže Tomislav. “Ovdje smo svi poput obitelji i rad u ovoj kompaniji je puno više od samog posla. Ovdje uvijek imate priliku napredovati. Sve sto trebate je naporno raditi i prilika će vam se ukazati”. Supermac’s nudi dobru tjednu plaću i pomoći će vam u pronalasku smještaja.

Mihael Hnatyšyn dolazi iz Požege i radi za So Hotels grupaciju u Castletroy Park Hotelu kao voditelj smjene ili Duty Manager. U Irsku je došao prije malo više od 2 godine i kako kaže to je bila najbolja odluka koju je donio. “Radio sam dva posla u Hrvatskoj. Jedan od njih osam godina na puno radno vrijeme, a drugi u posljednjoj godini prije selidbe na pola radnog vremena”, kaže Mihael. “Stalno sam bio na putu i nikad kod kuće. Ženini prijatelji preselili su se u Irsku i imali su samo dobra iskustva te nam nije bilo teško donijeti odluku o selidbi. Oboje smo lako pronašli poslove te smo ovdje u ožujku proslavili rođenje djeteta”. Mihael je jako zadovoljan pozicijom na kojoj radi u Castletroy Park Hotelu i upravo priliku za razvojem karijere vidi kao glavnu prednost u radu za So Hotels grupaciju. “Rad za So Hotels pruža vam mogućnosti da napredujete. Svi moji kolege su uvijek spremni pomoći i ako ste dobri u svome poslu budite sigurni da ćete napredovati”.

Tomislav i Mihael dio su našeg teama na Sajmu poslova koji Supermac’s organizira u Hotelu Osijek 26-og (10-20h) i 27-og (10-18h) siječnja.

Oni će tražiti kvalitetne radnike za sljedeće pozicije:

Kuhare

Voditelje smjene/Zamjenike menadžera/Menadžere za hranu i piće – u hotelima

Zamjenike menadžera i grill majstore – u Fast food restoranima Supermac’s i Papa John’s (116 restorana)

Grill majstore – samo za Supermac’s

Radnike u skladištu u sjedištu Supermac’s grupacije

Molimo vas ponesite vaše životopise na engleskom jeziku. Ukoliko imate pitanja slobodno pošaljite e-mail na croatia@supermacs.ie.

