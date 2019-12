Pronađite optimalno kreditno rješenje, uštedite vrijeme i novac!

Klijent mora uložiti pola sata – sat svog vremena, a može uštedjeti veliku količinu novca i vremena. Tu je i osjećaj da u nepreglednoj šumi ponude bude siguran da je odabrao najbolji kredit koji trenutačno može dobiti te da ga neće preplatiti, uz što dolazi i osjećaj sigurnosti.

Unatoč činjenici da se mnogi građani zadužuju podizanjem kredita, kod nas je usluga kreditnog posredovanja još uvijek relativno nepoznata. Upoznavanje s djelovanjem Progreso grupe - vodećim kreditnim posrednikom na našem tržištu, donijet će dragocjene odgovore na mnoga ključna pitanja važna pri upuštanju u nova kreditna zaduženja. Progreso je začetnik te branše u Hrvatskoj gdje postoji dulje od 10 godina. Usluga kreditnog posredovanja važan je sastavni dio financijskih planova građana i podrazumijeva kompletan pregled financijskog stanja klijenta, utvrđivanje potreba za kreditom, pronalazak idealnog vjerovnika i idealne kreditne linije te pomoć pri realizaciji kredita.

Stručna pomoć uz personaliziran pristup klijentima

Svaki od spomenutih koraka uključuje veliku stručnost, poznavanje tržišnih uvjeta i parametara za kreiranje najboljeg kreditnog rješenja. Zaposlenici Progreso grupe proveli su mnoge sate edukacija i treninga kako bi postali najiskusniji kreditni posrednici. Više od 45 tisuća klijenata prepoznalo je uslugu koja olakšava dolazak do novog kreditnog zaduženja, doznajemo od Yetunde Kristine Škorić, direktorice odjela kreditnog posredovanja Progreso Grupe.

"Poznato je da kredit, kao nužna potreba i najčešće kao duži oblik zaduživanja, najprije mora biti povoljan. Povoljan kredit nije samo onaj koji ima najnižu kamatnu stopu. To je kredit koji odgovara na želje tražitelja kredita, koji je troškovima, kamatom i instrumentima osiguranja najpovoljniji te koji se može realizirati u željenom vremenskom roku. Svaki klijent može profitirati ako prije podizanja bilo kakvog kredita u bilo kojoj banci dođe u Progreso. Trudimo se klijentima pružiti informacije iz svakog aspekta osobnog budžeta i upravljanja financijama. Mnogo vremena posvećujemo financijskom opismenjavanju, stoga smo brojne teme obradili i na svom blogu", rekla je direktorica Škorić.

Naglasila je kako je osnovna djelatnost Progresa pronaći klijentu najbolju kreditnu liniju - onu koja je baš za tog klijenta specifično najbolja, a ne teoretski najbolja po uobičajeno istaknutim parametrima kao što je primjerice kamata te dodala:

"Čest je slučaj da klijent ne može dobiti kredit koji je odabrao radi vrste zaposlenja, solventnosti firme u kojoj je zaposlen ili zbog vlastite kreditne povijesti. Osim toga, klijenti ne znaju da se ponekad o kamati može pregovarati ili tražiti izuzeće za određene parametre koje banka uvjetuje. Često klijenti ne znaju da mogu sami „složiti“ svoje instrumente osiguranja. Sve to zahtijeva puno vremena provedenog u proučavanju, surfanju, obilaženju i uspoređivanju. Za odabir pravog kredita važno je poznavati uvjete kreditnih linija, sve trikove i skrivene mogućnosti koje postoje na tržištu. Svakodnevno osvježavamo znanje i ažuriramo ponudu bankovnih kredita."

Foto: Progreso

Kakav je proces?

Proces je jednostavan: klijent iznese svoje želje i podastre sve podatke potrebne za kreiranje kvalitetnog posredovanja. Nakon usporedbe dvadesetak parametara, klijentu se predlože jedno ili više rješenja s detaljnim pojašnjenjima te ga se upoznaje s cijelim procesom - od prikupljanja dokumentacije do isplate. U međuvremenu, ovi kreditni posrednici pregovaraju s bankom i usmjeravaju proces kako bi bio što kraći i bezbolniji za klijenta.



Kreditni upitnik – najlakši put do kredita

Da bi još dodatno pojednostavili proces dolaska do kredita, u Progresu su kreirali kreditni upitnik. On je zapravo najlakši put do kredita. Kreditni upitnik nalazi se na web stranici Progresa: www.progreso.hr. Popunjavanje upitnika traje samo nekoliko minuta. U upitniku se traže svi podaci potrebni da bi klijentima u što kraćem vremenu pronašli najbolji kredit. Ti su podaci zaštićeni i dostupni samo ovlaštenim djelatnicima Progreso grupe. Nakon što klijent popuni upitnik, bude kontaktiran u roku od 24 sata.



Foto: Progreso

Tema: Promo sadržaj