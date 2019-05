Pronašla ih mrtve: Majka je u jednoj noći izgubila dva sina

Tog se dana mutno sjećam. Za ljudski mozak je nemoguće pojmiti nešto toliko ekstremno, kaže Becky Savage iz američke savezne države Indiane. Becky je za CNN progovorila o 14. lipnju prije četiri godine. Tog je dana u krevetu pronašla mrtve sinove.

Jack (18) i Nick (19) su večer prije bili na maturalnoj zabavi. Kući su se vratili oko pola jedan i s njima je došlo nekoliko njihovih prijatelja. Sve je izgledalo normalno, ali kada je Becky ujutro ušla u Nickovu sobu kako bi uzela rublje, on se nije micao. Pokušala ga je probuditi, a onda je nazvala 911. Becky nije imala puno vremena razmišljati no sjetila se kako niti Jacka nije čula. On i prijatelji su ostali spavati dolje.

- Spasilac je otišao dolje i onda se vratio na kat i rekao je da treba pozvati mrtvozornika. To je zadnje što se sjećam toga dana - rekla je Becky. Dvojica tinejdžera su bili mrtvi. Utvrđeno je da su umrli od kombinacije alkohola i jakih lijekova protiv bolova OxyContin.

- Netko je donio tablete na zabavu. Moji sinovi su napravili grešku koju su platili životima - kaže Becky. Ona, njezin suprug Mike i sinovi Justin i Matthew su naredne dvije godine pokušavali nadjačati bol. A onda je Becky odlučila progovoriti o svemu.

- Gradonačelnik me zamolio da održim predavanje o opasnostima alkohola za mlade. Vidjela sam da je moje predavanje imalo pozitivan učinak pa smo suprug i ja osnovali fundaciju. Borimo se kako druge majke u SAD-u ne bi morale oplakivati svoje sinove - rekla je Becky.