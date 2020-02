Pronašli ih u garaži liječnika: Pokopali 2.411 ostataka fetusa

Tisuće ostataka fetusa koji su pronađeni u garaži u predgrađu Chicaga prošle godine pokopani su na groblju u srijedu u Indiani. Državni tužitelj Indiane bio je među sto ljudi koji su došli odati počast 2.411 ostataka fetusa.

Dr. Ulrich Klopfer, koji je preminuo 2. rujna bio je jedan od najaktivnijih liječnika koji je radio abortuse u Indiani. Od 2000. do 2002. godine uglavnom ih je radio u tri gradske klinike u tri grada u Indiani, koja ima jedan od najstrožih zakona o abortusu u Americi.

Kako piše USA Today, obavio je desetine tisuća abortusa u 40 godina, kao jedini liječnik koji ih je obavljao u tri grada. Većina ostataka fetusa nađena je u garaži u njegovom domu u susjednoj državi Illinois, a dio je pronađen u jednom od njegovih vozila.

Klopferu je liječnička dozvola oduzeta 2016. godine od strane vlasti u Indiani zbog neurednog vođenja knjiga i ispodprosječne brige o pacijentima.

Slučaj je pod istragom, iako je zapravo nejasno što se točno istražuje. Naime, Indiana je tek 2016. godine donijela zakon da liječnici koji obavljaju abortuse moraju pokopati ili kremirati ostatke fetusa, no ništa slično nije bilo na snazi od 2000. do 2002. kada je Klopfer napravio najviše abortusa. U to vrijeme liječnici su naprosto mogli samo predati ostatke medicinskim institucijama.

Ostaci pronađeni prošlog rujna su, svaki od njih posebno, spremljeni u male medicinske plastične vrećice i utopljeni u formalin, koji čuva ostatke.

Na sprovodu su uglavnom govorili aktivisti koji se zalažu protiv abortusa.