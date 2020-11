Pronašli novorođenče u kanti za smeće pa natjerali putnice iz aviona na ginekološki pregled

Katar je rekao da će istražiti navode da su žene sa 10 različitih letova bile podvrgnute invazivnim pregledima u zračnoj luci u Dohi kako bi se otkrilo tko je ostavio bebu u kanti za smeće

<p>U zračnoj luci u Dohi službenici su natjerali žene na ginekološki pregled kako bi otkrili je li neka od njih rodila nakon što je dijete pronađeno u kanti u zračnoj luci Hamad 2. listopada.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (Lego-stadion u Kataru):</p><p>S jednog leta na pregled su pozvali 18 žena, među njima dvije Britanke i 13 Australki, ali na kraju nisu sve pregledane. Katarska vlada ispričala se zbog incidenta i rekla da je beba na sigurnom te joj je pružena medicinska njega, piše <a href="https://www.bbc.com/news/world-australia-54714472" target="_blank">BBC</a>. </p><p>Malena djevojčica pronađena je u plastičnoj vrećici, zakopana pod smećem, što je potaknulo "trenutnu potragu za roditeljima, uključujući letove u blizini mjesta gdje je pronađeno novorođenče".</p><p>- Iako je cilj hitne potrage bio spriječiti počinitelje užasnog zločina da pobjegnu, Katar žali zbog bilo kakve nevolje ili povrede osobnih sloboda bilo kojeg putnika uzrokovanih ovom akcijom - navodi se u priopćenju.</p><p>Vlada je naredila "sveobuhvatnu, transparentnu istragu" o incidentu i rekla da će rezultate podijeliti s drugim zemljama. Glasnogovornik britanskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da "pružaju trajnu potporu dvjema Britankama" nakon incidenta.</p><p>- Službeno smo izrazili zabrinutost katarskim vlastima i Qatar Airwaysu i tražimo uvjeravanja da se ovakav neprihvatljiv incident ne može ponoviti - stoji u njihovoj izjavi.</p><p>Za incident se saznalo nakon što su ga neke od putnica prijavile vlastima u Australiji. Australska ministrica vanjskih poslova Marise Payne izjavila je u srijedu da su žene s 10 različitih letova bile podvrgnute pregledima. Osim 13 Australki, nije otkrila nacionalnost drugih pregledanih žena.</p><p>Australski mediji ranije su izvijestili da je svim odraslim ženama koje su se ukrcale u jedan avion od Dohe do Sydneya naređeno da se iskrcaju. Odvedene su u priručnu ambulantu i rečeno im je da skinu donje rublje prije pregleda. Mnoge su nakon toga bile jako uznemirene, rekli su svjedoci.</p><p>U ponedjeljak je australsko ministarstvo vanjskih poslova reklo da je incident bio "izvan okolnosti u kojima su žene mogle dati slobodan i informiran pristanak". Ipak, odbili su to označiti kao seksualno zlostavljanje dok su čekali daljnje detalje od katarskih dužnosnika. Oporbeni političari u Australiji to su nazvali seksualnim napadom.</p><p>Australija je slučaj predala svojoj saveznoj policiji.</p><p>Tajnica australskog Ministarstva vanjskih poslova Frances Adamson rekla je u srijedu na saslušanju u Senatu da je australska diplomatska dužnosnica bila na spomenutom letu. Nije bila podvrgnuta pregledu, ali je incident odmah prijavila ministarstvu.</p><p>- Nisam mogla vjerovati kada sam čula. To nije, ni po kojem standardu, normalno ponašanje i Katarci to prepoznaju, zgroženi su tim, ne žele da se to ponovi - rekla je gđa Adamson.</p><p>U službenoj izjavi iz Katara rekli su da su predani osiguranju sigurnosti i udobnosti putnika koji prolaze kroz njihovu zemlju.</p>