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GOSPIĆ JE NAŠ DOM

Pronašli plastiku u podzemnoj vodi: 'Ovo više nije rasprava tko pretjeruje oko zagađenja'

Piše Veronika Miloševski,
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Pronašli plastiku u podzemnoj vodi: 'Ovo više nije rasprava tko pretjeruje oko zagađenja'
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Građanska inicijativa "Gospić je naš" od Vlade traže da u roku od 20 dana predstavi cjelovit plan sanacije, a potom u roku od tri mjeseca ukloni 33.000 tona zakopanog opasnog otpada

Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" upozorila je da novi stručni nalaz potvrđuje kako se onečišćenje s lokacije Silos i dalje širi podzemnim vodama te ponovno zatražila hitno uklanjanje otpada.

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Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" izradio je po nalogu USKOK-a analizu podzemne vode, dovršenu 9. kolovoza. U dva uzorka uzeta iz bušotine nizvodno od odlagališta pronađene su plastične čestice. u prvom dvije krupnije, a u drugom čak 130 znatno sitnijih čestica. Vještaci navode da nalazi upućuju na povremeno ispiranje kroz podzemne putove, uključujući krške kanale.

Iz inicijative ističu da se plastika i PFAS spojevi ne razgrađuju te da se ono što je već dospjelo u podzemlje ne može jednostavno ukloniti. Međutim, smatraju da se daljnje onečišćenje može spriječiti uklanjanjem otpada s lokacije.

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Podsjećaju da je ranije vještačenje Geotehničkog fakulteta utvrdilo oko 37.000 tona otpada s opasnim svojstvima, povišene koncentracije bakra u tlu te onečišćenje najmanje 50 metara izvan odlagališta. Dopunom vještačenja u srpnju u podzemnoj vodi nizvodno od odlagališta pronađeni su PFAS spojevi u koncentraciji od 200,5 nanograma po litri, dok je dopuštena vrijednost prema direktivi EU 100 nanograma.

Inicijativa se protivi najavljenom privremenom prekrivanju otpada geomembranom. Tvrde da prekrivanje površine neće riješiti problem jer je otpad zakopan oko tri metra duboko, a onečišćenje je već pronađeno u podzemnoj vodi i okolnom tlu.

- Prekrivanjem se, dakle, dobiva uredniji prizor s ceste i nijedna tona manje otrova u zemlji - poručuju iz inicijative.

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Od Vlade traže da u roku od 20 dana predstavi cjelovit plan sanacije, a potom u roku od tri mjeseca ukloni 33.000 tona zakopanog opasnog otpada. Traže i dugoročni monitoring, uključivanje odlagališta Rakitovac u Plan gospodarenja otpadom, uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša te privremenu zabranu uvoza otpada.

Inicijativa također traži odgovor na pitanje kako je oko 37.000 tona otpada završilo zakopano na toj lokaciji, tko ga je dovezao i tko je za to bio plaćen. Kazneni postupak vodi USKOK, a iz inicijative poručuju da očekuju da se postupak što prije dovrši.

- Osamnaest mjeseci nečinjenja mora imati odgovornost - zaključuju.

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