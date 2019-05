Pronašli su bombe na ulazu u špilju: 'Mogle su srušiti ulaz'

Kao djeca stalno smo se igrali kraj te špilje, ne znajući da se iznad nje nalazi bomba, kaže Zlatko Briški (23).

Mladić iz okolice Delnica prijatelje koji su mu došli vodio je u spilju Malenicu kraj Crnog Luga te pritom naišao na bombu.

- Kad smo se popeli iznad ulaza u špilju, vidjeli smo dvije bombe - prepričava Briški kako su naišli na eksplozivne naprave iz Drugog svjetskog rata.

- I inače dolazim ondje, špilja je naznačena kao turistička atrakcija. Da su eksplodirale, vjerojatno bi srušile ulaz - kaže mladić. Pita se koliko je još bombi na tom području.

Kad je ugledao ručne bombe, Zlatko je znao kako reagirati. Pozvao je policiju pa je s policajcem, prije nego su došli njegovi kolege, na kartonu napisao obavijest kako područje nije sigurno.

Na pitanje je li ga strah sada hodati uz špilju, odgovara kako s tim nema problema.

- Domaći sam tu i znam sve puteve - zaključuje Briški.

Prilaz špilji trenutno blokiran

Zbog pronalaska minsko eksplozivnog sredstva u špilji Malenica na području Delnica prilaz navedenoj turističkoj atrakciji trenutno je osiguran i blokiran.

Naime, bombu, vjerojatno zaostalu iz rata u špilji je u četvrtak pronašao slučajni izletnik.

- Obavještavamo kako su policijski službenici Policijske uprave primorsko-goranske poduzeli sve potrebne mjere i radnje u cilju osiguranja mjesta pronalaska te da će bomba biti uništena čim se za to osiguraju uvjeti - potvrđeno je iz PU primorsko goranske.

Iz TZ Delnice doznajemo kako se radi o interesantnoj, no maloj špilji, koja nije uvrštena u ponudu službenog razgledavanja s vodičem.

- Špilja je dosta zanimljiva sama po sebi i vrijedno ju je pogledati tko za to ima priliku. No, usporedbe radi, to nije špilja poput Lokvarke u Lokvama ili Vrela u Fužinama gdje imamo organizirane rute posjećivanja. Malenicu se posjećuje po vlastitom izboru i odgovornosti, no do uklanjanja zaostale bombe ulaz u nju se trenutno zatvoren - kažu iz TZ Delnice.