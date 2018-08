Pronašli tijelo mladića koji je skočio u Dravu za svojim psom

Treći dan potrage osječki ronioci pronašli su tijelo nestalog mladića Radomira Petrovića (27) iz Osijeka. Pronašli su ga blizu dijela gdje Drava ide nizvodno prema Dalju. Njegovog psa Garija pronašli su ranije, zapetljanog u grane na dnu rijeke.

Apel za pomoć i potragu za bratom oglasila je preko društvenih mreža u subotu ujutro njegova sestra Dragana Petrović nakon što je obitelj obaviještena da je Radomir skočio u Dravu za svojim psom.

- Sve je u petak navečer oko 19 sati vidjela jedna gospođa koja je također šetala tim dijelom šetnice na Dravi, kod konjičkog kluba. Vidjela je da je brat bacao našem psu lopticu u vodu. Obično bi pas otišao po nju ako je loptica u plićaku, ali ovoga puta otišla je malo dalje i pas je počeo tonuti, gušiti se. Radomir je odbacio povodac iz ruke, izuo papuče na obali i skočio za psom. A onda su obojica nestali pod vodom. Žena koja je to sve vidjela odmah je pozvala policiju a mi smo obaviješteni iduće jutro - kazuje Radomirova sestra.

- Kada su nas u utorak popodne nazvali da dođemo na Dravu jer su ronioci nešto pronašli, uhvatila nas je jeza. No, pronašli su samo mrtvu lešinu našeg psa koji se utopio i ništa više - dodaje Dragana.

Radomir je u Osijeku došao prije dva mjeseca, na odmor, jer je tri godine proveo radeći u Irskoj, a prije toga radio je na prekooceanskim brodovima, proputovao je dosta svijeta. Svi njegovi inozemni prijatelji koji su vidjeli sestrinu objavu potrage za bratom i poziv da im se jave svi koji su eventualno nešto zapazili u Dravi ili negdje na obali, ostavljaju poruke sućuti.

Skočio je u hirovitu Dravu da bi spasio svog četveronožnog prijatelja kojega je pronašao napuštenog na ulici i udomio. Svakoga dana šetao je sa njim po Dravi.

- Drava je u tom dijelu kod konjičkog kluba, gdje se prije intenzivno vadio pijesak, vrlo hirovita jer je puna rupa na dnu u kojima se prave snažni virovi. Kad vas takav vir uhvati morate biti jako dobar plivač i ostati jako priseban da iz njega isplivate - kažu iskusni osječki ronioci koji se boje da se upravo to dogodilo Radomiru. Obitelj Petrović ipak se nada nekom čudu da je Radomir isplivao u nekom dijelu obale no, kako vrijeme odmiče, sve je manja vjerojatnost za to.