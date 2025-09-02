Obavijesti

News

Komentari 1
STRAŠNO

Pronašli vozača koji je usmrtio bicilista i pobjegao u Čakovcu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Policija je u utorak u 8:37 zaprimila dojavu da je uz stradalog muškarca pronađen bicikl

Čakovečki policajci pronašli su i uhitili muškarca (42) za kojeg se sumnja da je skrivio prometnu nesreću u kojoj je usmrtio biciklista (42). Nesreća se dogodila na prometnici uz drenažni kanal HE Dubrava između Cirkovljana i Preloga.

Nad osumnjičenim je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je izazvao prometnu i pobjegao.

Policija je u utorak u 8:37 zaprimila dojavu da je uz stradalog muškarca pronađen bicikl. Došlo je do naleta nepoznatog vozila na biciklista, nakon čega se nepoznati vozač udaljio s mjesta nesreće, napisala je međimurska policija.

Tada su pozvali i svjedoke koji imaju konkretna saznanja o ovoj prometnoj nesreći da se jave Postaji prometne policije Čakovec.

