Pronašli vozača koji je usmrtio bicilista i pobjegao u Čakovcu

Čakovečki policajci pronašli su i uhitili muškarca (42) za kojeg se sumnja da je skrivio prometnu nesreću u kojoj je usmrtio biciklista (42). Nesreća se dogodila na prometnici uz drenažni kanal HE Dubrava između Cirkovljana i Preloga.

Nad osumnjičenim je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je izazvao prometnu i pobjegao.

Policija je u utorak u 8:37 zaprimila dojavu da je uz stradalog muškarca pronađen bicikl. Došlo je do naleta nepoznatog vozila na biciklista, nakon čega se nepoznati vozač udaljio s mjesta nesreće, napisala je međimurska policija.

Tada su pozvali i svjedoke koji imaju konkretna saznanja o ovoj prometnoj nesreći da se jave Postaji prometne policije Čakovec.