Propada referendum: SDP-ovci neće odlučivati o Bernardiću?

Od zahtjeva za raspisivanje stranačkog referenduma na kojem bi se SDP-ovci izjašnjavali o opozivu svog šefa Davora Bernardića i raspisivanju unutarstranačkih izbora, kako trenutačno stvari stoje, najvjerojatnije neće biti ništa, javlja Večernji list.

Pitanje je i hoće li zahtjev, koji je uputio službenim putem Glavnom odboru Danijel Saić, SDP-ovac iz Zaprešića, uopće biti uvršten na dnevni red Glavnog odbora s obzirom da iza njega, za sada, još ne stoji minimalno četvrtina članova Glavnog odbora. No ako i bude, kaže član vodstva blizak Bernardiću, najvjerojatnije je da će biti odbijen.

– Razmatrali smo opciju referenduma, međutim smatramo da bi njegovo provođenje dovelo do dodatnih podjela, a ne do stabiliziranja stranke kako to neki ističu – kaže jedan član vodstva SDP-a.

Pobornici referenduma pak ističu da je jedini razlog zbog kojeg Bernardić ne želi referendum taj što se boji stranačkog članstva.

– Referendum bi doprinio tomu da se sukobi konačno zaustave jer bi se nakon referenduma valjda morala poštovati volja članstva. Bernardića dobar dio stranke nagovara da odstupi, to su mu u lice rekli neki od najbližih suradnika u vodstvu. On ne želi. Ovo je način da se vidi što zapravo članovi žele – kaže jedan zastupnik SDP-a.