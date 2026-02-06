Obavijesti

UHITILI VOZAČA

Propao dogovoreni transport: Policajci iz Delnica spriječili pokušaj krijumčarenja ljudi

Piše Marta Divjak,
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Policija je zaustavila osobno vozilo koprivničkih registracijskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni 31-godišnjak. Zatekli su više stranih državljana koji su u Hrvatsku ušli na nezakonit način

Primorsko goranska policija priopćila je kako su spriječili još jedno krijumčarenje stranih državljana na širem delničkom području. Službenici Policijske postaje Delnice s ispostavom Čabar dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj.

Policijska ophodnja zaustavila je jučer u večernjim satima osobno vozilo koprivničkih registracijskih oznaka kojim je upravljao osumnjičeni 31-godišnjak. Unutar automobila policajci su zatekli više stranih državljana koji su u Hrvatsku ušli na nezakonit način.

- Istražitelji su utvrdili da je muškarac iz koristoljublja dogovorio novčanu naknadu kako bi prevezao strance do njihovog krajnjeg odredišta. Nakon završetka obrade, policija je podnijela kaznenu prijavu mjerodavnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz članka 326. Kaznenog zakona - priopćili su iz policije.

Policija je prema zatečenim stranim državljanima provela postupak sukladno Zakonu o strancima te Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant
