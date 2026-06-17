Propao prvi natječaj za sanaciju otpada u Gospiću, sad kreće novi vrijedan 4,7 milijuna eura

Za prvu fazu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću pokrenut će se početkom idućeg tjedna novi postupak javne nabave u iznosu od 4,7 milijuna eura jer na prethodnu javnu nabavu nije bila zaprimljena niti jedna ponuda, izvijestila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. "Sveukupno će ova nabava biti 4,7 milijuna eura. Pripremamo i ostale faze nabave koji moraju ići uz dodatne planove sanacije. Radimo ono što možemo i smijemo prema propisima. Mi tu ne propuštamo niti dana", poručila je u srijedu ministrica Vučković na konferenciji za novinare.

Rekla je da su radili jedino kako su mogli i smjeli u vremenu i u iznosima koji su bili rezultat istraživanja tržišta.

Nakon što se nitko nije javio na prvi postupak javne nabave provedene su dodatne konzultacije i provjere tvrdnji da je udio klora viši nego što je bio prema analizama koje se im bile na raspolaganju, navela je, te je pripremljena dodatna nabava za količinu koja je pronađena između dviju zgrada.

"Tako da ide nova nabava, prethodno savjetovanje će biti idući tjedan, umjesto 3500 tona, bit će 4500 tona plus još 650 tona za ovu količinu koja se nalazi između dviju zgrada", istaknula je Vučković. Sveukupno će nabava biti 4,7 milijuna eura, istaknula je Vučković.

Izvorišta voda nisu ugrožena

Na pitanje novinara je li voda sigurna za ljude jer se često ovih dana govorilo o različitim analizama, Vučković je rekla da imaju stručno mišljenje da izvorišta voda nisu ugrožena. Riječ je o rezultatima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

"Spominjale su se dvije lokacije i takozvane vječne kemikalije, na jednoj nisu utvrđene nikakve količine od hrvatskih stručnjaka i ovlaštenih tijela, a na drugoj su utvrđene količine koje su 20 puta manje od dopuštenih, koje uopće ne odstupaju od nekih drugih lokacija", istaknula je Vučković te naglasila da su to službena stručna mišljenja.

Podsjetila je da su bile konferencije za novinare saborskih zastupnika koji su tvrdili suprotno, spominjali neke analize u Njemačkoj, te je istaknula da se oni u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije drže hrvatskih stručnih i ovlaštenih tijela koja od siječnja ove godine mjere koncentracije vječnih kemikalija.

"Razumijemo zabrinutost ljudi, provjeravat ćemo stalno i iznosit ćemo činjenice", poručila je Vučković.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen objasnio je da su za 1. fazu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću (rasuti otpad uz silos) geodetska mjerenja i laboratorijske analize otpada proveli ovlašteni laboratoriji te je za 3500 tona odloženog otpada Fond objavio otvoreni postupak javne nabave za usluge uklanjanja i zbrinjavanja i/ili oporabe koji je trajao od 2. ožujka do 27. svibnja, ali u roku za dostavu ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda.

Nakon tog prvog postupka javne nabave, u Fondu su proveli hitna dodatna istraživanja tržišta da dobiju sve relevantne podatke i pripremili su tender za hrpu nezakonito odloženog otpada koja je vani a isto tako pripremili su i tender za otpad skladišten u takozvanim "big bag" vrećama koji se nalazi između dva silosa. Taj postupak javne nabave planiraju objaviti najkasnije početkom sljedećeg tjedna.

"Radimo sve temeljem dostupnih podataka, temeljem dostupnih izrađenih analiza od ovlaštenih laboratorija. Cilj nam je da se ta sanacija provede što prije, ali imamo ograničeno tržište i specifičan otpad koji se ne može zbrinuti u Hrvatskoj, tako da radimo sve da što brže to odradimo. Početkom sljedećeg tjedna će biti taj tender gdje će svi podaci biti dostupni zainteresiranim gospodarskim subjektima", najavio je.

Predviđeni je rok prve faze sanacije, temeljem istraživanja tržišta i svih informacija, 12 mjeseci uz dodatno vrijeme za zbrinjavanje tog otpada u energanama u inozemstvu ili određenim gospodarskim subjektima, a za dio otpada u takozvanim "big bag" vrećama rok je šest mjeseci.