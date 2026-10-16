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Propucano sanitetsko vozilo na A3?! Ozlijeđen medicinski tehničar. Prebacili ga u bolnicu

Piše Iva Tomas,
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Propucano sanitetsko vozilo na A3?! Ozlijeđen medicinski tehničar. Prebacili ga u bolnicu
Foto: 24sata
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Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu. Iz bolnice su potvrdili da je zaprimljena osoba s ozljedom šake

Prava drama dogodila se na autocesti A3, na dionici između Lužana i Slavonskog Broda, u blizini Brodskog Stupnika. Prema prvim, zasad neslužbenim informacijama, medicinski tehničar ozlijeđen je nakon što je, kako se sumnja, metak iz vatrenog oružja probio bočno staklo službenog vozila sanitetskog prijevoza, piše SB Online.

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Incident se dogodio tijekom vožnje autocestom. Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu. Iz bolnice su potvrdili da je zaprimljena osoba s ozljedom šake. Prema prvim procjenama, ozljeda nije bila takve težine da bi zahtijevala bolničko liječenje, a očekivalo se da će nakon završetka obrade biti otpušten na kućnu njegu. O događaju je obaviještena policija, koja bi trebala utvrditi sve okolnosti incidenta, uključujući podrijetlo metka i način na koji je završio u vozilu u pokretu.

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Daljnjim postupanjem trebalo bi se utvrditi je li doista riječ o metku ispaljenom iz vatrenog oružja te kako je došlo do ozljeđivanja medicinskog tehničara. Iako se, prema zasad dostupnim informacijama, čini da je ozljeda lakša, slučaj otvara ozbiljna pitanja o sigurnosti na autocesti i okolnostima pod kojima je došlo do ovog opasnog incidenta.

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