PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Kaos zbog Vučićevih batinaša, napad na policajce, beba ostala u autu

Rumunjski državljanin izazvao je kaos u Novom Zagrebu. Pitali smo stručnjake je li to povezano sa zombi drogom fentanilom koja izaziva apokaliptične scene u Americi. Piše: Bojana Mrvoš

Nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo optužnicu protiv zadarske oftalmologinje Suzane Konjevod i liječnika Samira Čanovića zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave, istražili smo kako posluju tvrtke bivše voditeljice Odjela za oftalmologiju i optometriju Opće bolnice Zadar. Piše: Martina Pauček Šljivak





Bivši Vatreni Ivan Strinić gostovao je u podcastu 24sata 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i govorio o nepoznatim detaljima iz karijere, o danima slave na SP u Rusiji, Daliću, Niko Kovaču. Piše: Tomislav Gabelić

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