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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Kaos zbog Vučićevih batinaša, napad na policajce, beba ostala u autu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Kaos zbog Vučićevih batinaša, napad na policajce, beba ostala u autu
Foto: vijesti.me

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Rumunjski državljanin izazvao je kaos u Novom Zagrebu. Pitali smo stručnjake je li to povezano sa zombi drogom fentanilom koja izaziva apokaliptične scene u Americi. Piše: Bojana Mrvoš

STRUČNJACI ZA 24SATA VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi
VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi

Nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo optužnicu protiv zadarske oftalmologinje Suzane Konjevod i liječnika Samira Čanovića zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave, istražili smo kako posluju tvrtke bivše voditeljice Odjela za oftalmologiju i optometriju Opće bolnice Zadar. Piše: Martina Pauček Šljivak

DIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV NJE I KOLEGE ISTRAŽILI SMO Liječnica iz Zadra pod optužnicom ima tri tvrtke. Pogledajte kolika im je zarada
ISTRAŽILI SMO Liječnica iz Zadra pod optužnicom ima tri tvrtke. Pogledajte kolika im je zarada


 

Bivši Vatreni Ivan Strinić gostovao je u podcastu 24sata 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i govorio o nepoznatim detaljima iz karijere, o danima slave na SP u Rusiji, Daliću, Niko Kovaču. Piše: Tomislav Gabelić

'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG' Strinić: Zbog napora u Rusiji stradalo mi je srce. Kovač? Htio je od nas napraviti Njemačku
Strinić: Zbog napora u Rusiji stradalo mi je srce. Kovač? Htio je od nas napraviti Njemačku

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UOČI VAŽNOG SAMITA Evo tko su Srbi koje je Crna Gora vratila s granice: Među njima osuđenici, navijači i MMA borci
Evo tko su Srbi koje je Crna Gora vratila s granice: Među njima osuđenici, navijači i MMA borci


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Drama u Belom Manastiru: Beba od 4 mjeseca u autu ostala zaključana, spasio je prolaznik


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Komentari 0
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Vojni helikopter odradio 13 letova, a pacijenti čekaju zbog neispravnih letjelica i rupa u sustavu. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu kaže da "ima prostora za napredak"
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STRUČNJACI ZA 24SATA

VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi

Rumunjski državljanin izazvao je kaos u Novom Zagrebu. Pitali smo stručnjake je li to povezano sa zombi drogom fentanilom koja izaziva apokaliptične scene u Americi
Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'
OPRAŠTAJU SE OD NJEGA

Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'

Iako je medicinski tim pružio muškarcu liječničku pomoć na samom mjestu događaja, ozljede su bile preteške te je nesretni čovjek preminuo.

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