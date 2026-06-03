PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Novi sukob zbog Thompsona, navijači u 90-oj, skandal s embrijima

Šefu prometnih i komunalnih redara u Zagrebu ukinuto radno mjesto i degradiran je, kao i njegov podređeni: 'Nisu htjeli nezakonito micati binu i onda pisati prekršajne naloge Vladi'. Iz Grada tvrde da to nije razlog. Piše: Ivan Pandžić

Ante Mrčela, Tomislav Dželalija, Ante Pranjić i Ante Sunara vjerni su navijači Zagore iz Unešića koja bi sljedeće sezone trebala igrati drugu ligu. U prosjeku imaju 90 godina i dolaze čak i na sve treninge: 'Himna nam je 'Zagora me rodila' od Dražena Žanka, a sami smo gradili teren na kojem se danas igra'. Piše: Tomislav Gabelić

Alma Kovačević, jedna od pacijentica sarajevske klinike Northwestern Medical Center, čiji je biološki materijal zarobljen u zatvorenoj ustanovi, a o svemu je progovorila za 24sata. Piše: Martina Pauček Šljivak

Hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić govori nam da je cijela Ukrajina bila pod uzbunom i da bi stvaran broj mrtvih mogao biti veći. Piše: Filip Sulimanec

U dvorištu Ivana Eleša i Đurđice Balog stara cigla, kreveti i bačve postali su dio jedinstvenog vrta iz bajke. Ništa nisu prepuštali majstorima, već je sve projekt njihove ljubavi i upornosti. Piše: Danijela Mikola

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