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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Novi sukob zbog Thompsona, navijači u 90-oj, skandal s embrijima

Piše 24sata,
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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Novi sukob zbog Thompsona, navijači u 90-oj, skandal s embrijima
Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Šefu prometnih i komunalnih redara u Zagrebu ukinuto radno mjesto i degradiran je, kao i njegov podređeni: 'Nisu htjeli nezakonito micati binu i onda pisati prekršajne naloge Vladi'. Iz Grada tvrde da to nije razlog. Piše: Ivan Pandžić

24SATA OTKRIVAJU Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!
Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!

Ante Mrčela, Tomislav Dželalija, Ante Pranjić i Ante Sunara vjerni su navijači Zagore iz Unešića koja bi sljedeće sezone trebala igrati drugu ligu. U prosjeku imaju 90 godina i dolaze čak i na sve treninge: 'Himna nam je 'Zagora me rodila' od Dražena Žanka, a sami smo gradili teren na kojem se danas igra'. Piše: Tomislav Gabelić

NITKO NEMA OVAKVU PODRŠKU Oni su najvjerniji navijači na svijetu: 'Idemo na sve utakmice Zagore, a tek nam je 90 godina'
Oni su najvjerniji navijači na svijetu: 'Idemo na sve utakmice Zagore, a tek nam je 90 godina'

Alma Kovačević, jedna od pacijentica sarajevske klinike Northwestern Medical Center, čiji je biološki materijal zarobljen u zatvorenoj ustanovi, a o svemu je progovorila za 24sata. Piše: Martina Pauček Šljivak

PRIJETI IM PROPADANJE SKANDAL Zatvorili kliniku u BiH: 'Naši embriji i biološke stanice su zarobljene, nitko ne reagira'
SKANDAL Zatvorili kliniku u BiH: 'Naši embriji i biološke stanice su zarobljene, nitko ne reagira'

Hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić govori nam da je cijela Ukrajina bila pod uzbunom i da bi stvaran broj mrtvih mogao biti veći. Piše: Filip Sulimanec

NAPAD NA KIJEV Veleposlanica u Kijevu za 24sata: 'Udaraju noću kako bi nas slomili. Hrvati su dobro'
Veleposlanica u Kijevu za 24sata: 'Udaraju noću kako bi nas slomili. Hrvati su dobro'

U dvorištu Ivana Eleša i Đurđice Balog stara cigla, kreveti i bačve postali su dio jedinstvenog vrta iz bajke. Ništa nisu prepuštali majstorima, već je sve projekt njihove ljubavi i upornosti. Piše: Danijela Mikola

EGZOTIKA U VIŠNJEVCU Ivan i Đurđica napravili vrt iz bajke kod Osijeka: Od stare krame radimo čudesa!
Ivan i Đurđica napravili vrt iz bajke kod Osijeka: Od stare krame radimo čudesa!

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Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!

Šefu prometnih i komunalnih redara u Zagrebu ukinuto radno mjesto i degradiran je, kao i njegov podređeni: 'Nisu htjeli nezakonito micati binu i onda pisati prekršajne naloge Vladi'. Iz Grada tvrde da to nije razlog...
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