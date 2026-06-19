PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Tajni ugovori Krajača i HOO-a, jezivi lom noge kanadskog veznjaka

Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Siniša Krajač doveo je pulsku tvrtku A.T.I. u unosan posao s HOO-om, a u samo tri godine toj je tvrtki isplaćeno oko 1,5 milijuna eura. Prema navodima, čak milijun eura pritom nije prikazan na zakonit način, a cijeli slučaj sada istražuje USKOK. Dio dokumentacije USKOK-u je prijavio Most, čiji predstavnici tvrde da postoji sumnja na izvlačenje novca.

Kanada je u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva uvjerljivo svladala Katar 6-0 i stigla do četiri boda. Bila je to prva kanadska pobjeda u povijesti svjetskih prvenstava, no veliku proslavu zasjenila je teška ozljeda veznjaka Ismaëla Konéa.

Od četvrtka navečer traje intenzivna potraga za osmogodišnjim dječakom koji je nestao u rijeci Dravi kraj Selnice Podravske. Na terenu su angažirani pripadnici policije, vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), policijski ronioci te brojni volonteri koji pretražuju područje uz granicu s Mađarskom.

Nakon poraza od Engleske Hrvatska je i dalje u dobroj poziciji za prolazak skupine. Trećeplasirana reprezentacija iz te skupine ima 60 posto izgleda za prolazak dalje, što je treći najlošiji rezultat među svih 12 skupina. Zbog toga će Hrvatskoj u utakmicama protiv Paname i Gane cilj biti osvajanje jednog od prva dva mjesta koja izravno vode u nokaut-fazu.

Viši sud u Beogradu izrekao je novu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloljetnika Koste K. koji je 3. svibnja 2023. počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", u kojem je ubijeno devetero učenika i školski zaštitar. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je Miljana Kecmanović dobila kaznu od dvije godine i 11 mjeseci zatvora