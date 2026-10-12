Proračun Varaždinske županije raste 11 %: Ide preko 300 mil. €

Proračun Varaždinske županije za 2026. godinu prvim bi rebalansom mogao porasti za 30,3 milijuna eura, odnosno za 11 posto, čime bi iznosio 304,7 milijuna, najavio je u ponedjeljak predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić najavljujući novu sjednicu.

Među važnijim točkama na dnevnom redu sjednice Skupštine u srijedu su i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna te osnivanje ustanove za priuštivo stanovanje.

"Ova će sjednica biti malo drugačija, s obzirom na novi poslovnik o radu Županijske skupštine. Manji je broj pitanja, bit će operativnija sjednica, a utvrđuje se točno kada se amandman može dati, da ne dolazimo u raskorak s vremenom ili do pogrešnog tumačenja”, kazao je Lukačić na konferenciji za novinare.

"Povećanje proračuna za 11 posto je dobar pokazatelj da smo oprezno planirali i da bi sad mogli povećati proračun, kako bismo mogli završavati investicije", naglasio je.

Prihodi i primici u prvih šest mjeseci iznose 121,8 milijuna eura, odnosno 46,4 posto godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje lani veći su za 24,2 milijuna eura ili 24,8 posto.

Ustanova za priuštivo stanovanje trebala bi osigurati okvir za provedbu stambene politike i bolju iskorištenost postojeće stambene imovine. Prema studiji koju je pripremila Županija, podaci HEP-a pokazuju da se ne koristi oko 12.000 stambenih jedinica, odnosno 15.000 prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Veliki broj stambenih jedinica je neiskorišten te je ideja da se koriste tako da mladi ljudi mogu priuštivo stanovati i da se na taj način zadrže mlade obitelji, rekao je Lukačić.

Među ostalim temama su projekti unaprjeđenja zdravstvene zaštite, nabava medicinske opreme i vozila te proširenje mreže sanitetskog prijevoza sa 16 na 18 timova. Za dva projekta nabave opreme za zdravstvene ustanove predviđeno je oko 2,1 milijun eura prije javne nabave.

Vijećnici će, dodao je Lukačić, raspravljati i o pilot-projektu - privremenom prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Ludbreg na Grad Ludbreg, pri čemu bi se od 1. siječnja 2027. decentralizirana sredstva preusmjeravala na račun Grada.