'Prorektor rekao neistinu: Član Senata pitao je za novinare'

Nama je ovakvo zanimanje javnosti velika novost, rekao je prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, Borasov prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije.

Sveučilište u Zagrebu sazvalo je konferenciju za novinare nakon izvanredne sjednice Senata na kojoj su rektorski kandidati Damir Boras i Damir Bakić predlagali svoje programe, a koja je bila zatvorena za javnost, iako joj je čak 16 redakcija tražilo pristup.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Prorektor Šimpraga u uvodu je obrazložio kako su oba kandidata predstavila svoje programe i odgovarala na pitanja senatora.

- Članovi senata su ljudi koji su došli na tu funkciju zbog svoje odgovornosti - ustvrdio je prorektor te dodao kako javnost na sjednici nije bila prisutna zbog želje da zaštite senatore.

- 70 članova Senata odlučuje o izboru rektora. Ti su ljudi svjesni odgovornosti prilikom izbora rektora. Na ovaj način smo htjeli izbjeći pritisak javnosti koje se želi postići na dekane kako se bira na Senatu. Prisustvo velikog broja ljudi, posebice medija, moglo bi biti kontraproduktivno - smatra Šimpraga. Medijima, stoga, nisu omogućili prisustvo na Senatu.

- Da je bilo tko zatražio da se otvori za javnost, Senat bi donio takvu odluku - ustvrdio je Šimpraga. Međutim, neki članovi Senata tvrde kako to nije istina. Profesorice Vesna Vlahović-Štetić i Vesnica Garašić potvrdile su nam kako je profesor Neven Jovanović postavio pitanje može li Senat odlučivati o prisutnosti javnosti nakon čega je profesor Enes Midžić, predsjednik izbornog povjerenstva, rekao da ne. Jovanović ga je potom, kažu naše sugovornice pitao može li to pitanje dati Senatu na izglasavanje, a Midžić ga mu je odgovorio kako to nije na dnevnom redu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Prorektor tvrdi da su svi članovi akademske zajednice putem svojih predstavnika u Senatu upoznati s kandidatima te ne vidi zašto bi šira javnost morala znati detalje o kandidatima.

- Jedan kandidat konstantno nastupa u javnosti, dok drugi to odbija - rekao je Šimpraga. Tvrdi kako Damir Boras zna da je u povlaštenoj poziciji samim time što je rektor te ne želi istupati u medije da ne naruši mogućnosti Damiru Bakiću.

- Programi oba kandidata su dostupni na internetu i tamo su svima vidljivi - rekao je prorektor, pokušavši objasniti zašto mediji nisu bili prisutni na sjednici.

Na pitanje jesu li ulazak novinarima u zgradu rektorata branili zaposlenici sveučilišta ili privatne zaštitarske tvrtke, Šimpraga je odgovorio kako nije znao da je novinarima ulaz bio zabranjen.

- Konferencija je bila zakazana u dva. Vidio sam da ste bili u dvorištu još prije 12, nisam znao da ćete toliko uraniti - poručio je novinarima.

Žao mu je, kaže, što mediji ne pišu odobrim stvarima na Sveučilištu.

- Nemamo mi često afere - smatra prorektor.

Novinarka Dore Kršul pitala je zašto portal srednja.hr već godinu i pol ne dobiva priopćenja Sveučilišta, na što je Šimpraga rekao:

- Ne znam, stvarno, ....možda ste nam ispali sa liste.

Novinarima je poručio kako se nada da se nisu jako smrzli čekajući početak konferencije.

- Nije bila namjera da vas se drži na hladnom. Ispričavam se. Imate moje duboke isprike - rekao je.

Najavio je kako ni sjednica Senata u petak, na kojoj će se birati novi rektor, neće biti otvorena za javnost te najavio press konferenciju nakon nje.

- Obećavam da ću vam na nju dovesti novoizabranog rektora, a možda i kandidata koji izgubi izbore, ako ga uspijem nagovoriti - zaključio je prorektor.

Aludirajući na Bakića, ustvrdio je kako mu je žao što jedan od kandidata putem medija vodi kampanju.