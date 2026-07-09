Prošao je Chat Control: EU vraća masovni nadzor nad porukama

Europski parlament ponovno je aktivirao privremenu mjeru "Chat Control", koja tehnološkim divovima dopušta dobrovoljno skeniranje privatnih poruka radi otkrivanja sadržaja o seksualnom zlostavljanju djece. Kontroverzna odluka donesena je unatoč tome što je većina prisutnih zastupnika glasala protiv, zahvaljujući proceduralnom manevru koji je preokrenuo ishod.

Ključ preokreta leži u pravilima drugog čitanja, koja je iskoristila Europska pučka stranka (EPP) kako bi glasanje, odbačeno u ožujku, vratila na dnevni red. Ovaj put za odbacivanje prijedloga bila je potrebna apsolutna većina od 361 glasa. Protiv uredbe glasalo je 314 zastupnika, a za 276, no prag za odbacivanje nije dosegnut. Zastupnica Zelenih Markéta Gregorová potez je nazvala zlouporabom. "Ovo je bez presedana. Ne radi se više samo o privatnosti, već o zaštiti demokracije. Ne znači ne", poručila je.

Što se mijenja za korisnike?

Povratkom mjere, koja će biti na snazi do 2028., američke tvrtke poput Mete i Googlea ponovno smiju bez sudskog naloga skenirati privatne, ne enkriptirane poruke na platformama kao što su Instagram, Discord ili Gmail. To se ne odnosi na end-to-end enkriptirane komunikacije, kakve koriste WhatsApp ili Signal, jer ih tehnički nije moguće nadzirati. Tvrtke sada mogu nastaviti s praksama koje su od travnja provodile izvan zakonskog okvira, nakon isteka prethodnog izuzeća.

Kritičari upozoravaju da se radi o promašenom pristupu koji ugrožava temeljna prava. Bivši europarlamentarac Patrick Breyer, jedan od najglasnijih protivnika, tvrdi da je masovni nadzor neučinkovit.

​- Pokušaj zaštite djece masovnim nadzorom bez sumnje je kao da mahnito brišete pod dok je slavina i dalje otvorena. Ovaj neuspjeli sustav godinama je služio kao dimna zavjesa, zatrpavajući policiju lažnim uzbunama - rekao je.

Podaci pokazuju da je gotovo polovica prijava koje sustav generira kazneno nerelevantna, a velik broj istraga na kraju cilja same maloljetnike. Zagovornici alternativnog pristupa traže ciljane istrage protiv osumnjičenih osoba pod sudskim nadzorom, a ne opće skeniranje svih građana.

Protiv uredbe su i same žrtve, koje ističu da im ovakav nadzor ne pomaže. Alexander Hanff, koji je preživio seksualno zlostavljanje, pojasnio je važnost privatnosti.

​- Oslanjao sam se na povjerljivu komunikaciju kako bih ispričao svoju priču i izborio pravdu. Nama preživjelima potrebna je privatnost, jer bez nje gubimo glas. 'Chat Control' nije stvoren da štiti djecu - poručio je.

HDZ-ovci podržali prijedlog

Hrvatski eurozastupnici iz HDZ-a, Karlo Ressler, Sunčana Glavak, Davor Ivo Stier, Željana Zovko, Tomislav Sokol i Nikolina Brnjac, glasali su za povratak privremene mjere. U priopćenju su poručili da su željeli izbjeći pravnu prazninu u borbi protiv zlostavljanja djece.

"Podržali smo široko prihvaćeno rješenje koje je bilo na snazi prethodnih godina jer smatramo da ne smije postojati pravna praznina koja bi zlostavljačima olakšala pristup žrtvama", naveli su HDZ-ovi zastupnici. Naglasili su da se, prema njihovu tumačenju, ne radi o uvođenju obveznog nadzora poruka.

*uz korištenje AI-ja