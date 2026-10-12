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MEDIJALNA 1515 EURA

Ovo je prosječna neto plaća u Zagrebu, evo i gdje su najviše

Piše HINA,
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Ovo je prosječna neto plaća u Zagrebu, evo i gdje su najviše
Foto: Shutterstock
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Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za srpanj isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.663 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1.738 eura, što je pad za 1,5 posto u odnosu na mjesec prije i porast za 7,1 posto u odnosu na srpanj lani, pokazuju podaci gradskog statističkog ureda.

Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je 1.515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za srpanj isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 2.663 eura.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće i iznosila je 1.040 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za srpanj ove godine na razini Hrvatske koja je iznosila 1.540 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 198 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 2.503 eura, što je pad za 1,5 posto u odnosu na prethodni mjesec i porast za osam posto u odnosu na srpanj prošle godine.

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Komentari 2
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