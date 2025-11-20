Obavijesti

Prosječna plaća u rujnu 1456 eura, evo tko najviše zarađuje

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za rujan isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2.409 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 936 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2025. iznosila je 1.456 eura  što je u odnosu na kolovoz nominalno više za 0,7%, a realno za 0,3%, dok je u odnosu na rujan 2024. godine nominalno je viša za 10,1%, a realno za 5,7%, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku.

Medijalna neto plaća za rujan iznosila je 1.260 eura. To znači da je polovica zaposlenih u pravnim osobama imala plaću do tog iznosa, a polovica iznad njega.

Medijalna plaća za rujan veća je u odnosu na kolovoz za 1,2%, a u odnosu na rujan prošle godine veća je za 11,6%. 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za rujan iznosila je 8,17 eura, što je u odnosu na kolovoz niže za 3,1%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 5,4%.

Dvije trećine zaposlenih s neto plaćom manjom od prosječne

Raspodjela prosječne plaće prema decilima pokazuje da je 10% zaposlenih u pravnim osobama imalo plaću za rujan do 823 eura, 20% do 905, a 30% do 1.008 eura te 40 posto do 1.125 eura.

Slijedi medijan od 1.260 eura te šesti decil s 1.416 eura i sedmi s 1.596 eura, što znači da je oko dvije trećine zaposlenih u pravnih osobama imalo plaću manju od prosječne, a trećina veću.

Plaću veću od 2.227 eura imalo je 10% zaposlenih, za 20% plaća za rujan bila je veća od 1.821 eura, a za 30% veća od 1.596 eura.

