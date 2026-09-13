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PLAĆE U ZAGREBU

Prosječna plaća u Zagrebu je narasla na 1765 eura, ali pola zaposlenih ima manje od 1519

Piše HINA,
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Prosječna plaća u Zagrebu je narasla na 1765 eura, ali pola zaposlenih ima manje od 1519
Foto: Shutterstock
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Zagrebačka prosječna neto plaća u lipnju bila je 210 eura viša od hrvatskog prosjeka. Najviše se zarađivalo u pomoćnim uslugama u rudarstvu, a najmanje u proizvodnji odjeće

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za lipanj ove godine iznosila je 1.765 eura, što je 0,4 posto više u odnosu na mjesec prije i porast za 7,6 posto u odnosu na lipanj lani, pokazuju podaci gradskog statističkog ureda objavljeni u petak.

Medijalna neto plaća za lipanj ove godine iznosila je 1.519 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za lipanj isplaćena je u djelatnosti pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu, u iznosu od 3.302 eura.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnja odjeće i iznosila je 1.021 euro.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za lipanj ove godine na razini Hrvatske koja je iznosila 1.555 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 210 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Zagrebu za lipanj ove godine iznosila je 2.542 eura, što je porast za 0,6 posto u odnosu na prethodni mjesec i porast za devet posto u odnosu na lipanj 2025. godine.

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