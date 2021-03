Puneći svoje prvo stoljeće, Josip Manolić (101) šokiran trešnjom kuće i kreveta na kojem se probudio ostao je nepomično ležati. Potres je Zagreb protresao točno na njegov 100-ti rođendan.

- Čujte gazim ja stotu, ali gazi i ona mene pa nemam razloga za strah. Taman sam bio otvorio oči kada je počelo tresti. Ostao sam u krevetu dok nije prošao taj prvi val. Bilo je doista strašno no nisam se uplašio - ispričao je nakon prirodne katastrofe za 24sata najstariji živući hrvatski političar.

Preživio je četiri režima, osam pandemija, potres kakav Zagreb nije tresao u zadnjih 140 godina, a uoči 101 rođendana i dalje nam odgovara na pozive iako je u mirovini više nego li su ‘na životu’ 24sata.

- Tko je to...Anamarija...što je bilo - odgovara Manolić kojeg suh povremeno izdaje, no opet se rado javlja. Pišemo o njemu uoči 101 rođendana, a njegova stoljetna mudrost nam kaže: “Ajde Ana nazovi me taj dan, na rođendan pa ćemo razgovarati...Ne čujem te dobro...nazovi u ponedjeljak ...Čujemo se, bok...” Ni danas ne želi prejudicirati stvari jer kao što nam je lani rekao ‘gazi on stotu, ali i ona gazi njega’.

Zadnjih deset godina u svim našim razgovorima impresivno je kako je uvijek upućen u aktualne stvari. Dok su drugi raspravljali o Istanbulskoj konvenciji, Manolić ju je čitao. Svaki dan prolista novine da zna što se događa i dalje o svemu ima mišljenje i stav pa o i cijepljenju protiv korone. Kada su se ‘preko reda’ cijepili hrvatski uglednici, Manolić je poručio da mu to ne bi palo na pamet. Pitali smo ga je li se cijepio pa kaže: Da, da” iako nismo sigurni da nas je u tim trenucima dobro čuo. Iza njega je teška godina i to ne zbog potresa i pandemije nego gubitka druge supruge za kojom još uvijek žaluje. Nije sam jer ima obitelj i kćer koja o njemu brine, ali je ponekad usamljen.