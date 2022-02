A za 22 posto povećana je u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, pokazuju podaci Porezne uprave objavljeni u ponedjeljak.

U razdoblju od 14. do 20. veljače u svim je djelatnostima ukupna vrijednost fiskaliziranih računa dosegnula 3,69 milijardi kuna, što je za 697,2 milijuna ili 23 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Istovremeno, broj izdanih računa porastao je za 15 posto, na 40,7 milijuna.

Za dva posto skočio je broj računa u najvažnijoj djelatnosti u sustavu fiskalizacije - trgovini na veliko i malo, popravku motornih vozila i motocikala, pri čemu im je vrijednost bila veća za 14 posto. Prošli je tjedan u trgovini tako fiskalizirano 25,1 milijun računa, čiji je ukupni iznos dosegnuo 2,5 milijardi kuna.

U ugostiteljstvu i turizmu odnosno djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane fiskaliziranih računa je bilo 245 posto više, njih 5,5 milijuna, a njihova vrijednost porasla je za 225 posto, na 286 milijuna kuna.

Podsjetimo, lanjske 15. veljače na snagu je stupila određena relaksacija epidemioloških mjera pa su tako kafići mogli početi prodavati "kavu za van". Prije toga, od kraja studenoga 2020. do sredine veljače 2021. godine, na snazi su, zbog nepovoljne epidemiološke situacije, bile strože mjere, koje su uz ostalo uključivale i potpunu obustavu rada kafića, dok su restorani mogli jedino pripremati hranu za dostavu.

U objavi Porezne uprave dana je i usporedba prošloga tjedna ove godine s istim, tada još pretpandemijskim razdobljem 2020. godine, a ti podaci pokazuju da je broj izdanih računa ostao na istoj razini, dok im je vrijednost porasla 22 posto.

U trgovini je prošli tjedan u odnosu na isti tjedan 2020. godine broj računa porastao za dva posto, a iznos za 14 posto, dok je u ugostiteljstvu i turizmu zabilježeno smanjenje računa za 18 posto, a povećanje iznosa računa od dva posto.

Vrijednost fiskaliziranih računa na tjednoj razini veća za tri posto

Statistika Porezne uprave na tjednoj razini, u razdoblju od 14. do 20. veljače 2022. u odnosu na tjedan od 7. do 13. veljače ove godine, pokazuje da je ukupno u sustavu fiskalizacije zabilježeno povećanje broja računa za jedan posto, uz rast njihove vrijednosti za tri posto.

Za jedan posto skočio je i broj računa u trgovini, uz rast vrijednosti za dva posto, za koliko je porastao i broj računa u ugostiteljstvu i turizmu, uz rast iznosa računa od pet posto.

Od 22. veljače 2021. do 20. veljače 2022. vrijednost računa veća za 41,6 milijardi kuna

Prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj zabilježen je 25. veljače 2020. godine pa poreznici iznose i kumulativne podatke od 22. veljače 2021. do 20. veljače 2022. u odnosu na razdoblje 24. veljače 2020. do 21. veljače 2021. godine, prema kojima je u recentnijem razdoblju broj računa bio veći 24 posto, a njihova vrijednost za 25 posto.

Tako je u svim djelatnostima u razdoblju od 22. veljače 2021. do 20. veljače 2022. fiskalizirano ukupno 2,24 milijarde računa, ukupnog iznosa 208,4 milijarde kuna, čime je vrijednost fiskaliziranih računa na godišnjoj razini veća za 41,6 milijardi kuna.

Pritom je u trgovini broj računa porastao za 20 posto, na njih 1,38 milijardi, a vrijednost im je rasla za 16 posto, na 139,5 milijardi kuna.

U ugostiteljstvu i turizmu je fiskalizirano 304,2 milijuna računa, što je na godišnjoj razini porast za 36 posto, a njihova vrijednost je skočila za 86 posto, na 26,2 milijarde kuna.

Usporedba vremena od 22. veljače 2021. do 20. veljače 2022. s razdobljem prije koronakrize, to jest od 25. veljače 2019. do 23. veljače 2020. godine, pokazuje da je u recentnijem razdoblju broj fiskaliziranih računa smanjen za šest posto, dok im je iznos porastao za istovjetni postotak.

Pritom, u trgovini na veliko i malo, popravku motornih vozila i motocikala broj računa je ostao isti, uz rast iznosa od osam posto, dok su ugostiteljstvo i turizam u odnosu na pretpandemijsko razdoblje zabilježili 27 posto manji broj računa i pet posto manji iznos tih računa.