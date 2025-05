Prošlo je 18 godina od nestanka Madeleine McCann: 'Hvala vam što još niste odustali od nje!'

Punih 18 godina prošlo je od misterioznog nestanka Madeleine McCann iz apartmana u portugalskom ljetovalištu Praia de Luz. Imala je gotovo četiri godine, a danas bi imala 22. Toga kobnog 3. svibnja 2007. godine Maddieni roditelji Kate i Gerry otišli su na večeru s prijateljima u obližnji restoran. Nakon povratka u apartman u portugalskom ljetovalištu primijetili su znakove provale. Maddie nigdje nije bilo, a drugo dvoje djece pronašli su kako spavaju. Otad prolaze najgoru noćnu moru koju bilo koji roditelj može zamisliti - ne znaju je li im kći živa ili mrtva te što joj se dogodilo. Ali na jednom su neizmjerno zahvalani - a to je činjenica da svijet nikad ije zaboravio njihovu kćer te da se o njoj još uvijek piše, a mnogi ljudi iz cijelog svijeta roditeljima konstantno šalju poruke podrške. I sami su McCannovi nedavno na društvenim mrežama poručili: "Hvala vam što nikad niste odustali od naše Maddie!"

Madeleine McCann anniversary | Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Najpoznatiji slučaj ikad

Slučaj nestanka Madeleine McCain jedan je od najpoznatijih kriminalističkih slučajeva u povijesti, jer su roditelji djevojčice, Kate i Gerry McCain iskoristili svu moć medija, interneta i potrošili bogatstvo na privatne detektive da pronađu svoju Madeleine

Roditeljima djevojčice kroz godine se javljalo na stotine ljudi tvrdeći da znaju nešto o nestanku njihove djevojčice, no, kasnije bi policija utvrdila da su sve dojave bile lažne. Neke su djevojke tvrdile da su upravo one Madeleine, što također nije bilo točno. Osim toga, policija je neko vrijeme sumnjičila i same roditelje male Maddie za njezin nestanaka.

Foto: RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

Sumnjičili su i roditelje

U rujnu 2007., četiri mjeseca nakon što je Madeleine nestala, Kate i Gerry McCann postali su osumnjičenici u portugalskoj istrazi. Obje su ispitali detektivi, koji su vjerovali da su roditelji inscenirali otmicu i sakrili Madeleineino tijelo.

Kate McCann rekla je da joj je ponuđeno da prizna zataškavanje smrti svoje kćeri u zamjenu za kraću kaznu. Paru je status osumnjičenika ukinut 2008., ali su godinama ostali pod sumnjom.

Madeleine McCann anniversary | Foto: Joe Giddens/Press Association/PIXSELL



Goncalo Amaral, viši detektiv koji je vodio slučaj, kasnije je uklonjen iz istrage, ali je kasnije napisao knjigu u kojoj optužuje McCannove da su umiješani u nestanak svoje kćeri. Rekao je da brani svoj profesionalni ugled. Obitelj ga je tužila za klevetu, ali je portugalski vrhovni sud odbacio optužbe. Par se žalio Europskom sudu za ljudska prava, ali je izgubio i tu parnicu u rujnu 2022.

Par je također bio izložen oštroj kampanji na internetu koja ih je optuživala da su uzrokovali Madeleineinu smrt, a zatim to zataškavali. Portugalska policija sada kaže da njihova početna istraga Madeleineina nestanka nije vođena na odgovarajući način, da se u to vrijeme nije pridavala dovoljna važnost nestaloj djeci i da se nije cijenio položaj njezinih roditelja kao stranaca u okruženju koje ne razumiju.

Glavni sumnjivac uskoro izlazi iz zatvora

U končanici, tek 2022. godine, tim njemačkih istraživačkih novinara otkrio je kako je glavni osumnjičenik za nestanak Madeleine McCann, pedofil Christian Brueckner. Saznali su da je radio u odmaralištu iz kojega je djevojčica nestala. Bio je majstor u Ocean Clubu u portugalskom Praia da Luzu tog kobnog proljeća 2007. godine.

On se trenutno bliži kraju sedmogodišnje zatvorske kazne za silovanje umirovljenice u istom portugalskom odmaralištu.

U uznemirujućem obratu, policija je otkrila dječju odjeću i fotografije mladih djevojaka nalik Madeleine u napuštenoj tvornici povezanoj s Bruecknerom.

Također su otkrili satelitski navigacijski uređaj koji pokazuje da je posjetio udaljeni rezervoar u Algarveu, koji su kasnije pročešljali ronioci. Brueckner, koji i dalje negira bilo kakvu umiješanost u Madeleinein slučaj, trebao bi biti pušten iz zatvora u rujnu.

Roditelji djevojčice Maddie tako, ni nakon 18 godina potrage, ne žive u miru.

Policijska zaštita na 18. obljetnicu

Policija će ovog vikenda biti na raspolaganju kako bi zaštitila Kate i Gerryja McCanna na molitvenom bdijenju kojim se obilježava 18 godina otkako je njihova kći Madeleine nestala. Izvanredna sigurnosna mjera poduzet će se nakon što je par navodno bio meta dviju žena, od kojih je jedna bizarno tvrdila da je sama Madeleine.

Prošle godine roditelji su bili prisiljeni povući se s godišnjeg događaja u Rothleyju, u Leicestershireu, nakon što se Poljakinja Julia Wandel (23) navodno pojavila nepozvana u njihovoj obiteljskoj kući.

Lokalni vikar, velečasni Simon Payn,e potvrdio je da pripremaju bdijenje.

- Osamnaest godina je prava prekretnica. Ljudi i dalje žele doći i sjetiti se Madeleine i moliti se za njezinu obitelj. Nadam se da će to biti mirna prigoda bez ometanja. Rečeno mi je da će biti prisutna policija za Kate i Gerryja. Nisam siguran koliko će policajaca biti prisutno - rekao je svećenik.

Mirno selo Rothley u Leicestershireu u kojem je rođena i živjela do svog nestanka mala Maddie, organizira svake godine bdijenje još od noći 3. svibnja 2007. kada je nestala iz odmarališta.

Foto: John Stillwell/PRESS ASSOCIATION



Katein ujak Brian Kennedy rekao je da se očekuje da će bdijenje, koje će se održati u 19 sati kod ratnog spomenika, privući podršku lokalnog stanovništva, unatoč protoku vremena.

- Svjesni smo koliko brzo 3. svibnja ponovno dolazi. rekao je. Ali nastavljamo se nadati, čak i nakon toliko vremena - rekao je.

McCannovi, sada u dobi od 57 i 56 godina, trebali bi osobno svjedočiti kasnije ove godine na suđenju Wandel i njezinoj navodnoj suučesnici, Karen Spragg (60) iz Cardiffa.

Uhodile su obitelj

Wandel je optužena za četiri točke uhođenja članova Madeleineine obitelji, uključujući njezinu braću i sestre blizance Seana i Amelie. Spragg se suočava s jednom optužbom za uhođenje.

Dana 22. travnja, Wandel i Spragg izjasnile su se da nisu krive za uhođenje obitelji McCann na kratkom saslušanju na Krunskom sudu u Leicesteru. Dvije žene optužene su za uhođenje obitelji McCann između 22. lipnja i veljače 2025.

Wandel je navodno posjetila obiteljsku kuću McCannovih u Leicestershireu 2. svibnja i 7. prosinca prošle godine. Također je optužena za slanje pisama, poziva, govorne pošte i WhatsApp poruka Kate i Gerryju McCannu te slanje poruka na Instagramu Amelie i Seanu McCannu između 3. siječnja i 29. prosinca prošle godine.