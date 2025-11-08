Obavijesti

FEŠTA U STOŽERU 2015.

Prošlo je deset godina od ove kultne fotografije: Ovako se u HDZ-u slavila izborna pobjeda

ZAGREB, 2015. - Bila je nedjelja, 8. studenog. Hrvatska je izašla na parlamentarne izbore. HDZ je bio na čelu Domoljubne koalicije koju je sačinjavalo osam stranaka. Ostvarili su izbornu pobjedu, ali nisu dugo potrajali. U lipnju 2016. Tomislav Karamarko otišao je s čela HDZ-a, a ubrzo su raspisani novi izbori.
08.11.2015. Zagreb: Slavlje u stožeru Domoljubne koalicije nakon prvih izbornih rezultata
Zalijepljena članska iskaznica na čelu, klečanje na zastavi, opća euforija...Tako se nekad slavila izborna pobjeda u stožeru HDZ-a. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
