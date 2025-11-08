Prošlo je deset godina od ove kultne fotografije: Ovako se u HDZ-u slavila izborna pobjeda

ZAGREB, 2015. - Bila je nedjelja, 8. studenog. Hrvatska je izašla na parlamentarne izbore. HDZ je bio na čelu Domoljubne koalicije koju je sačinjavalo osam stranaka. Ostvarili su izbornu pobjedu, ali nisu dugo potrajali. U lipnju 2016. Tomislav Karamarko otišao je s čela HDZ-a, a ubrzo su raspisani novi izbori.
Zalijepljena članska iskaznica na čelu, klečanje na zastavi, opća euforija...Tako se nekad slavila izborna pobjeda u stožeru HDZ-a.
Zalijepljena članska iskaznica na čelu, klečanje na zastavi, opća euforija...Tako se nekad slavila izborna pobjeda u stožeru HDZ-a. |
Zalijepljena članska iskaznica na čelu, klečanje na zastavi, opća euforija...Tako se nekad slavila izborna pobjeda u stožeru HDZ-a.
HDZ-ovci su s koalicijskim partnerima slavili u restoranu Gastro Globus na Zagrebačkom Velesajmu.
Na slavlju u stožeru bili su i pjevač Željko Bebek i njegova supruga.
