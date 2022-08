Prošlo je točno deset godina od uvođenja e-lista u zdravstveni sustav, a još ručno pišu uputnice

S jedne strane nam je to svima olakšalo posao i smanjilo potrošnju papira, no još postoje isti problemi kao 2012., kad se krenulo s informatizacijom sustava i kad smo zaprimali prve e-uputnice. Problem nastaje kad liječnici opće medicine iz raznih razloga, od broja pacijenata do nesavladavanja programa, upišu krive šifre i podatke. Mi se u bolnici nekako snalazimo, no sustav ima svoja pravila pa ne možete samo tako nešto prepravljati. Neki liječnici i dalje uporno pišu tzv. crvene upitnice i printaju te zapravo rade često na principu ‘snađi se’ - kaže nam medicinska sestra koja u istarskoj bolnici radi dulje od 30 godina.