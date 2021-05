Zaposlenici Klinike za tumore danas će u 5 minuta do 12 sati izaći pred Kliniku i održati prosvjed protiv Dijane Zadravec, predstojnice Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiji. Zadravec danas nije smijenjena na održanoj sjednici Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice. Štoviše, kako je kazao ravnatelj bolnice dr. Mario Zovak za Jutarnji list, o njenoj smjeni na sjednici uopće nije bilo riječi.

Jutarnji neslužbeno doznaje da je najnoviji povod za prosvjed i nezadovoljstvo spram Zadravec incident koji se dogodio na radiologiji. Prema izvoru iz bolnice na koji se pozivaju, Zadravec je navodno jutros verbalno napala dr. Karolinu Bolanču Čulo nakon čega je liječnici pozlilo te je završila na hitnom prijemu. Portal piše kako se incident spominje i u pozivu na današnji prosvjed.

- Dragi svi! Ne znam koliko ste svi pojedinačno svjesni situacije na radiologiji. Ona je daleko gora od neizdržive. Danas je i Karolina izvrgnuta napadu predstojnice i završila je kod nas u šoku na zbrinjavanju. Mi zaista volimo ovu kuću, iako neke odluke u ovom trenu nekih od nas djeluju u neskladu s istim, i želimo da se stvari promijene i poslože za dobrobit svih! I nas i pacijenata. Molimo vas da u 5 do 12 izađete ispred Klinike u znak podrške svemu što se događa!!! - stoji u pozivu na prosvjed.

- Mi moramo tu biti za pacijente, sestre, mi moramo raditi kao tim. Ja sam ovdje ostala zbog svojih kolega, zbog internista, anesteziologa... a najviše pacijenata. Mislim da samo želim da se to cijeni - rekla je jutros napadnuta liječnica Bolanča Čulo.

- Mogu reći da je sve u redu, pacijenti su normalno zakazani za termine i termini se neće otkazivati. U budućnosti ćemo dogovoriti suradnju s drugim ustanovama te teleradiologiju a raspisali smo i natječaj na Upravnom vijeću za 3 nova radiologa i jednu zamjenu za radiologa, rekao je Dulibić.

Prof. Mario Zovak kaže da je on kao v.d. ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice dužan obavijestiti nadzorno tijelo, odnosno Upravno vijeće, o svemu što se događa pa tako i o optužbama za mobing.





- Od kad traje ova kriza i odlazak naših radiologa kroz više godina u više navrata sam dobio usmene izjave o mobingu ali nikad niti jedan od tih radiologa koji je otišao nije to službeno napisao niti se obratio Povjerenstvu za mobing KBC-a Sestre milosrdnice koje po našem statutu postoji, rekao je prof. Zovak.

- Za vrijeme štrajka liječnika ja sam osigurala zaštitu pacijenata i obavljanje pretraga. Ja sam tada osigurala da nitko ne bude zakinut. Liječnici koji su za vrijeme štrajka radili u privatnom sektoru to su odbijali učiniti. Oni su od jutra od 7 do 15 sjedili u svojim sobama i nisu ništa radili, a privatno su radili. Oni su bili neradnici tada i to su pokušali prikriti pisanjem pisama - odgovorila je Zadravec.

- Doktor Milas je rekao da se ispred Klinike za tumore odvija skup podrške odlasku troje radiologa iz Klinike. Ljudi su dovedeni na prevaru. Meni nitko nije javio. Ti ljudi su obmanuti. Osjećam se mobingirano. Interesne skupine me se žele riješiti - dodala je.