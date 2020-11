- Prosvjedujemo zato \u0161to su oboljele od COVID-a u\u010dinili bolesnicima drugog reda. Lije\u010de se u neadekvatnim prostorima bez osnovnih higijenskih uvjeta, ponegdje bez dnevnog svjetla i bez ispravnih elektri\u010dnih instalacija. Lije\u010de se i doniranim starim respiratorima, u bolnici bez infektologa na punom radnom vremenu i bez mikrobiolo\u0161kog laboratorija. Zato \u0161to su pacijente isto\u010dnog dijela grada Zagreba u\u010dinili pacijentima drugog reda. Istok grada ostaje bez akutne bolnice koja hitnom slu\u017ebom pokriva populaciju od oko 350.000 stanovnika, koja je pro\u0161le godine u\u010dinila 800.000 specijalisti\u010dkih pregleda, 26.000 hospitalizacija, 168.000 obrada kroz dnevne bolnice, 16.500 operacija, 35.000 CT pregleda. U situaciji kad ostale bolnice grada Zagreba nisu u stanju poslati ni 50 djelatnika za pomo\u0107 kolegama u Dubravi, kako onda mo\u017eemo od njih o\u010dekivati da dodatno zbrinu i na\u0161e pacijente - rekli su.

Prosvjed liječnika KB Dubrava: 'Covid pacijente su pretvorili u pacijente drugog reda'

U situaciji kad ostale bolnice grada Zagreba nisu u stanju poslati ni 50 djelatnika za pomoć kolegama u Dubravi, kako onda možemo od njih očekivati da dodatno zbrinu i naše pacijente, rekli su ogorčeni liječnici

<p>Djelatnici KB Dubrava prosvjeduju ispred bolnice. Kažu da su Covid bolesnici postali bolesnici drugog reda, jer se liječe u neadekvatnoj bolnici, bez dovoljno ljudi, ali i sve ostale pacijente koji nisu Covid pacijenti, a ne mogu dobiti pomoć u bolnici u Dubravi koja je postala Covid bolnica.</p><p>- Prosvjedujemo zato što su oboljele od COVID-a učinili bolesnicima drugog reda. Liječe se u neadekvatnim prostorima bez osnovnih higijenskih uvjeta, ponegdje bez dnevnog svjetla i bez ispravnih električnih instalacija. Liječe se i doniranim starim respiratorima, u bolnici bez infektologa na punom radnom vremenu i bez mikrobiološkog laboratorija. Zato što su pacijente istočnog dijela grada Zagreba učinili pacijentima drugog reda. Istok grada ostaje bez akutne bolnice koja hitnom službom pokriva populaciju od oko 350.000 stanovnika, koja je prošle godine učinila 800.000 specijalističkih pregleda, 26.000 hospitalizacija, 168.000 obrada kroz dnevne bolnice, 16.500 operacija, 35.000 CT pregleda. U situaciji kad ostale bolnice grada Zagreba nisu u stanju poslati ni 50 djelatnika za pomoć kolegama u Dubravi, kako onda možemo od njih očekivati da dodatno zbrinu i naše pacijente - rekli su.</p><p>U Dubravi su ogorčeni i odnosom prema njima.</p><p>- Djelatnike KB-a Dubrava učinili zdravstvenim djelatnicima drugog reda. Bez obzira na svakodnevne iznimne napore, frustrirani su i demoralizirani jer ni jednim ni drugim pacijentima ne mogu pružiti adekvatnu zdravstvenu skrb. Zgrada KB-a Dubrava jedina je zgrada zdravstvenog sustava Grada Zagreba i Zagrebačke županije koja je statički u stanju izdržati i najrazornije potrese. Zato bi KB Dubrava trebala biti tretirana kao jedinstveno mjesto na kojem zdravstvenu skrb u svakom trenutku mogu dobiti sve skupine građana.</p><p>- Ne damo bolnicu, ne damo bolnicu - odjekuje pred KB-om Dubrava. "Ni naše pacijente", uzvikuju.</p><p>- Bolnica je naš drugi dom. Ova bolnica se sustavno uništava, budite uz nas, ne dajte da oduzmu vašu i našu bolnicu - kazala je jedna sestra.</p><p>- Tužno je bilo cijeli tjedan zvati onkološke pacijente i reći im da više ne mogu dolaziti u Dubravu. To mi je bio najteži posao otkako radim u Dubravi još od osamdesetih - ispričala je jedna sestra.</p><p>- Dajemo sve od sebe ovdje, koristimo najmodernije metode liječenja ove bolesti. Svaki dan se borimo za svakog pacijenta. Dajem podršku kolegama. Ima velik broj bolesnika, pomoć je uvijek dobrodošla - David Jutrić, specijalist hitne.</p><p>- Ovo je težak trenutak za sve nas ovdje, branimo ovu bolnicu ne od neprijatelja, pandemija je tu i to je realnost. Ova ekipa koja radi ovdje je definitivno sposobna odraditi svoj posao pošteno i korektno. Međutim, jedna sestra ne može njegovati više od 20-ak ili 30-ak pacijenata. Imamo visoku kvalitetu, tako smo navikli raditi. Teško nam je ovo vidjeti jer ne možemo nuditi našim pacijentima ono što smo nudili do sada, a još teže mi pada kada moram nazvati svog pacijenta i reći da je otkazana operacija. Puno doktor i sestara su nas napustili zbog nekih stvar koje nisu bile poštene prema njima, jako mi je teško da je više od 50 posto moje generacije ode iz ove bolnice - kazao je neurokirurg Fadi Almahariq.</p><p>- Moja poruka ministru je da nam da veliku potrebu. Ova bolnica je izvukla deblji kraj. Neka KB Dubravu doživi prijateljski, želimo bolju organizaciju. Neka malo posluša ne samo politiku nego i nas i da potporu djelatnicima - dodao je.</p>