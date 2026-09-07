Prosvjed nije bio 'antihrvatski'. A je li pak bio antihadezeovski?

Organizatori subotnjeg Prosvjeda za Gospić pazili su da skup ne bude "antihrvatski", pa su Trg bana Jelačića ispunili hrvatskim zastavama, skandiranjem "Hrvatska, Hrvatska", pa i nekim braniteljima.

A jesu li pazili i da ne bude antihadezeovski?

Dalija Orešković nije imala dileme. "Ovo ću posebno naglasiti, to je antihadezeovski prosvjed", kazala je u zagrijavanju za prosvjed.

Dileme nisu imale ni tisuće sudionika prosvjeda, oporbeni lideri, aktivisti, nositelji parola i plakata...

Ali sami organizatori i govornici nisu se previše zaletavali u određivanju političke odgovornosti i prozivanju vladajuće stranke. Štoviše, građanska inicijativa "Maksimir za Zagreb" požalila se jučer kako njezinoj članici i ambasadorici klimatskog pakta EU-a Ivi Dim nisu dozvolili da održi govor na prosvjedu jer "sadržava otvoreni poziv na političku odgovornost".

Bio je to prosvjed, ali više protiv smeća, nego protiv politike koja je odgovorna za to smeće.

Logika Gospića

Iz perspektive organizatora skupa i samih Gospićana, članova inicijative koji su princiopijelno odbijali povezivanje sa stranačkim opcijama, takvo ponašanje donekle je i logično: oni samo žele da netko odveze to smeće ispod njihovih prozora. A premijer Plenković im je rekao tko to jedini može napraviti - hrvatska Vlada.

Ako je pod mandatom, pokroviteljstvom, pa i sudioništvom ove vlasti otrovni otpad dovezen u Gospić, onda neka ga ta vlast i odveze iz Gospića.

HDZ upravo na to i računa: da se iz uloge krivca prometne u ulogu spasitelja.

Otprilike onako kako je debelo kašnjenje u obnovi kuća na Baniji pretvorio u neočekivani trijumf na izborima, parlamentarnim i lokalnim.

HDZ tone

Plenković panično želi spasiti svoju Vladu koju, eto, nitko nije prozvao s govornice glavnog zagrebačkog trga. HDZ-u tone rejting otkako je eksplodirao Gospić, puno više nego nakon oporbene kampanje "Plenkovićeva inflacija" koja je građane ostavila hladnima, naročito glasače SDP-a kojemu također - paradoksalno - pada ili stagnira rejting.

Hoće li HDZ svejedno potonuti pod teretom gospićkog otpada?

Bez obzira na činjenicu da je prosvjed prošao u atmosferi bunta protiv "onog čije ime se nije spominjalo".

Do redovnih parlamentarnih izbora još su skoro dvije godine i kratko sjećanje hrvatske javnosti, pasivnost, apatija ili naprosto očaj koji tjera građane da se za pomoć obrate bilo kakvoj vlasti - pa čak i ovakvoj - moglo bi pomoći HDZ-u da nekako preživi i opstane.

Ako su mu birači oprostili sve prethodne afere, možda zaborave i Gospić. Pod lavinom budućih afera.

Neka druga Hrvatska

S druge strane, prosvjed je trebao pokazati neku drugu Hrvatsku, ne onu crnokošuljašku, HOS-ovu, ZDS-ovu, Thompsonovu, nacionalističku, šovinističku i klerofašističku, već onu koja se skutrila pred desničarskim tsunamijem pokrenutim ulaskom Domovinskog pokreta u Vladu i naročito Thompsonovim koncertom na Hipodromu.

Trebao je to biti prosvjed nezadovoljstva, ali ne mržnje. Izraz frustracije, ali ne agresije. I trebalo se vidjeti koliko takvih građana ima.

I što god organizatori govorili, prosvjed je bio uperen protiv HDZ-a, jer nitko od HDZ-ovaca ni njihovih ćacija nije se na njemu pojavio.

Ali više od toga, on je se obraćao oporbenim biračima kako bi ih se motiviralo da izađu na izbore.

Možda, ali samo možda, neki od HDZ-ovih birača pokolebat će se zbog odnosa prema Gospiću, toj vjekovnoj utvrdi HDZ-a, ali više od toga, oporbeni birači trebali bi izaći na izbore kao što su izašli na prosvjed.

Ljuti li ih HDZ?

Plenković dosad uglavnom nije ljutio ni plašio oporbene birače koji su više grintali zbog lidera lijeve oporbe, nego što im se gadio ovakav HDZ. Pitanje je hoće li se sada to promijeniti.

Tim više što bitku za Gospić predvode Mostovci, ali na drugačijoj platformi: na rušenju Plenkovića i stvaranju preduvjeta za treći koalicijski pokušaj s drugačijim (?) HDZ-om. To je nešto na čemu HDZ može bazirati optimizam.

Kao što može optimizam bazirati na činjenici da bi subotnji prosvjed mogao biti tek ispušni ventil za ispucavanje frustracije i nezadovoljstva javnosti i građana. Tek će se vidjeti hoće li se taj osjećaj preliti na izbore za dalekih osamnaest mjeseci.

Organizatori i sudionici prosvjeda pokazali su kako se iskazuje domoljublje i zajedništvo, kako se štiti i brani domovina. Za godinu i pol vidjet će se podrazumijeva li to i rušenje HDZ-a.