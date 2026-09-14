Prosvjed pred školom u kojoj je učenik izbo vršnjaka: 'Mladi zaslužuju bolju budućnost'

Među govornicima je bio i nekadašnji vaterpolski reprezentativac Vedran Jerković. On je u svom govoru citirao Ivana Pavla II.

- Ako se želiš boriti za bolji svijet, počni od sebe, rekao je pa dodao: Znam da je ovo vrijeme društvenih mreža i influencera, ali tamo su poruke "samo da je meni dobro u životu". Život mora biti život altruizma, poniznosti, mudrosti i razmišljanja o potrebama drugih.