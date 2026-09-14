Učitelj koji je spasio život ranjenom dječaku, Mario Božurić, poručio je da operativni djelatnik nije Rambo, nego netko tko otključava i zaključava vrata
Prosvjed pred školom u kojoj je učenik izbo vršnjaka: 'Mladi zaslužuju bolju budućnost'
Među govornicima je bio i nekadašnji vaterpolski reprezentativac Vedran Jerković. On je u svom govoru citirao Ivana Pavla II.
- Ako se želiš boriti za bolji svijet, počni od sebe, rekao je pa dodao: Znam da je ovo vrijeme društvenih mreža i influencera, ali tamo su poruke "samo da je meni dobro u životu". Život mora biti život altruizma, poniznosti, mudrosti i razmišljanja o potrebama drugih.
Goranka Marković, pomoćnica u nastavi, poručila je da u školi nema mjesta oružju, ali niti snimanju premlaćivanja za društvenu mrežu TikTok.
- U vrijeme dok sam bila studentica počeli su postavljati ploče "Nultog mjesta tolerancije na nasilje". Krajnje je vrijeme da škole postanu sigurno mjesto, i to ne samo za učenike, već i za sve djelatnike škole.
Predsjednica Udruge Roditelji za djecu Helena Ančić poručila je:
- Nijedan učenik ne smije se buditi ujutro s pomisli da će ih netko ubiti. Niti jedan zaposlenik škole ne smije razmišljati o tome da treba razoružati nekog napadača.
Učitelj koji je spasio život ranjenom dječaku, Mario Božurić, poručio je da operativni djelatnik nije Rambo, nego netko tko otključava i zaključava vrata.
- Iz Ministarstva smo čuli da je ovo mjesto s kojeg ne bi trebali govoriti. Ja mislim da je ovo mjesto s kojeg bismo trebali vrištati.
- Imate situacije u kojima djeca dolaze iz osnovne škole bez popratne dokumentacije koja bi nam pokazala što se događalo tamo. U srednjoj školi djeca dobivaju odgojne mjere, a one se u šestom mjesecu automatizmom brišu. Ne brišu ih razrednici, nastavnička vijeća, nego to ide automatizmom. To je uvedeno 2008. i to je nešto što treba promijeniti, dijete treba znati da je učenik od 1. do 4. razreda – istaknuo je Božurić
Okupljenima se obratio Marko Sikirica, inženjer za sigurnost i zaštitu.
- Došao ovdje zbog mladih osoba jer zaslužuju bolju budućnost. Nema se što puno pričati, mora se djelovati. Nakon Prečkog nešto se malo promijenilo - rekao je okupljenima.