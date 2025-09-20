Obavijesti

BIZARNI SKUP

Prosvjed protiv stranih radnika u Zagrebu, okupilo se par ljudi: 'Nismo ustaše, ali ćemo ustati'

Inicijativa Za bolju Hrvatsku" (ZBH) zakazala je za danas u 11 sati u Zagrebu prosvjed protiv uvoza stranih radnika tvrdeći za sebe da im je interes "dobrobit naroda".

Na Trgu bana Jelačića jutros rano je postavljen transparent s natpisom: "Nismo ustaše, ali ćemo ustati". 

Riječ je o inicijativi Za bolju Hrvatsku" (ZBH) koja je zakazala u subotu u 11 sati u Zagrebu prosvjed protiv uvoza stranih radnika tvrdeći za sebe da im je interes "dobrobit naroda".

"Prosvjed protiv uvoza stranih radnika i zamjene stanovništva kao takav nije prihvatljiv, a prihvatljivo je uvoziti strane radnike i mijenjati stanovništvo. Želimo poslati poziv svim ljudima: Uključite se u ovaj pokret. Ovo nije politička stranka, ovo je udruga za bolju Hrvatsku mladih ljudi koji su spremni mijenjati neke stvari", rečeno je prije nekoliko dana na konferenciji za medije.

Nešto prije 11 sati okupilo se tek nekoliko građana...

Uskoro više...

